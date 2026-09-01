Stellantis, hibrit Fiat 500 talebine yetişemeyince Mirafiori\'de üretimi bu hafta durduruyor

Stellantis, İtalya'nın Torino kentindeki Mirafiori fabrikasında Fiat 500 üretimini bu hafta durduracağını açıkladı. Şirket, hibrit araçlara yönelik beklenenden güçlü talebin motor parçası tedarikinde darboğaz yarattığını belirtti.

Mirafiori için motor bileşenleri üreten Carmagnola yakınlarındaki Teksid fabrikasının üretim seviyesinin mevcut talebi karşılayamadığı ifade edildi. Dünyanın dördüncü büyük otomobil grubu olan Stellantis'in bu kararı, üretim zincirindeki aksaklıkların devam ettiğini gösteriyor.