Fiat Tofaş otomobil refüje çarpıp ters döndü: 1 ağır yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde refüje çarpıp ters dönen Fiat Tofaş otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kırkahvesi Kavşağı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde Fiat Tofaş marka otomobili ile seyir halinde olan sürücü E.Y. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç refüje çarparak takla atıp ters döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralı sürücüyü otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.Y. ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN