Temmuz'da En Çok Satan Otomobil Markaları - Son Dakika
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Temmuz'da En Çok Satan Otomobil Markaları

Temmuz\'da En Çok Satan Otomobil Markaları
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Temmuz'da en çok satışı Renault, ardından Volkswagen ve Fiat izledi. Yerli üretim ön planda.

Türkiye otomobil pazarında Temmuz ayı marka bazında satış rakamları belli oldu. En çok satışı 8 bin 486 adetle Renault gerçekleştirdi. Renault'yu 7 bin 387 adetle Volkswagen, 6 bin 238 adetle Fiat izledi. İlk üçteki markaların satışlarının büyük bölümü yerli üretim araçlardan oluştu.

Listede Hyundai 5 bin 214, Toyota 5 bin 165, Peugeot 4 bin 875, Ford 4 bin 766, Togg 4 bin 600, Citroen 3 bin 905, Skoda 3 bin 586, Mercedes-Benz 3 bin 264 ve Opel 3 bin 97 adet satışla öne çıktı. Renault'un 7 bin 814 otomobil satışının 7 bin 115'i yerli modellerden oluşurken, 699'u ithal oldu. Fiat'ta 2 bin 637 otomobilin 2 bin 389'u yerli, 248'i ithal; Toyota'da 4 bin 214 otomobilin 3 bin 788'i yerli, 426'sı ithal olarak kaydedildi.

Hafif ticari araç tarafında ise Ford 4 bin 418, Fiat 3 bin 601, Volkswagen 1 bin 849, Peugeot 1 bin 691, Opel 1 bin 513, Citroen 1 bin 873 adet satış yaptı. Bu segmentte birçok markanın ithal modelleri öne çıkarken, Ford'un hafif ticari satışlarının 3 bin 71 adedi yerli, 1 bin 347 adedi ithal oldu.

İthal ağırlıklı satış yapan markalar arasında ise Kia 2 bin 27, Chery 2 bin 5, Nissan 1 bin 986, MG 248, Suzuki 277, Tesla 295, Seat 440, Cupra 580, Honda 727, Jeep 820, Dacia 958, Audi 1.184, Mini 1.235, Omoda & Jaecoo 1.303, Volvo 1.550, BMW 1.782, KG Mobility – Ssangyong 1.884 adet olarak sıralandı. Lüks segmentte Porsche 164, Land Rover 89, Alfa Romeo 66, Lexus 26, BYD 23, Alpine 17, DS 16, Subaru 15, Maserati 6, Ferrari 3, Lamborghini 2, Hongqi 2, Aston Martin 2, Bentley 1 ve Chevrolet 1 adet satış gerçekleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkswagen, Otomobil, Renault, Ekonomi, Fiat, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Temmuz'da En Çok Satan Otomobil Markaları - Son Dakika

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