Son Dakika Renault Haberleri

- 09:26 Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 319 artarak 305 bin 88'e yükseldi. Bir hastanenin otoparkı 700 yatak kapasiteli bir koronavirüs servisine dönüştürüldü.
- 09:25 Yeni Renault Zoe, aralık ayına özel fiyatla Türkiye'de satışa çıktı
Yeni Renault Zoe'nin, daha uzun menzil, daha fazla sürüş konforu, birinci sınıf enerji verimliliği ve şarj çeşitliliği sunan üçüncü nesli aralık ayına özel 349 bin 900 TL'lik indirimli fiyatıyla satışa çıktı.
- 09:15 Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor
İkinci el otomotiv pazarının durgun seyrettiği son günlerde sıfır otomobiller için "0 faiz" kampanyaları geliyor. Yerli üretim yapan Honda, Toyota, Renault, Ford gibi markaların öncü olacağı kampanya kapsamında "şimdi al baharda öde" seçeneği de yer alacak.
- Dün 19:01 Son dakika haberleri: Formula 1'de sezonun son yarışını Max Verstappen kazandı
Son dakika haber: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
- Dün 16:07 Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.
- Dün 12:31 Son dakika haber: Uluslararası Yatırım Zirvesi gelecek dönemin yatırım trendlerini ortaya koydu
Son dakika haberi... Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) SOCAR Türkiye'nin ana sponsorluğunda SAP, Boeing, Fiat, Kale Grubu, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve PepsiCo'nun sponsorluğunda düzenlediği, 5 gün süren Uluslararası Yatırım Zirvesi, hem Türkiye'nin hem de dünyanın gelecek dönemde...
- Dün 11:22 Son dakika! ABD'de bir hastane otoparkı koronavirüs servisine dönüştürüldü
Son dakika haberleri: ABD'de bir hastanenin otoparkı 700 yatak kapasiteli bir koronavirüs (Covid-19) servisine dönüştürüldü.
- 12.12.2020 14:21 Son dakika haber! Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberler: Malatya'nın Darende ilçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
- 12.12.2020 12:41 Uluslararası Yatırım Zirvesi "Startupların Küreselleşmesi" paneliyle sona erdi
Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) SOCAR Türkiye'nin ana sponsorluğunda SAP, Boeing, Fiat, Kale Grubu, OYAK Renault Otomobil Fabrikaları ve PepsiCo'nun sponsorluğunda düzenlediği ve ABD'den Çin'e kadar tüm dünyadaki uluslararası doğrudan yatırımların geleceğine dair güçlü...
- 12.12.2020 01:31 Devrek'te trafik kazası: 2 yaralı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
- 11.12.2020 17:19 Işıklarda duran genç kızın aracına çarpıp kaçtı
Gaziantep'te bir araç, kırmızı ışıkta bekleyen genç kızın kontrolündeki araca çarparak kaçtı.
- 10.12.2020 12:53 Son dakika haber... Yozgat'ta trafik kazası: 1 öğretmen öldü, iki öğretmen yaralı
Son dakika habere göre Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir öğretmen hayatını kaybederken, iki öğretmen de yaralandı.
- 09.12.2020 20:09 Son dakika haberi! ABD'de Kovid-19 salgını hastanelerin kapasitesini zorluyor
Son dakika gündem haberine göre NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle ülke genelinde hastanelerin yatak kapasitesi ve yoğun bakım ünitelerinde aşırı doluluk yaşandığı kaydedildi.
- 09.12.2020 17:15 Son dakika! Adıyaman'da kaza yapan polisler yaralandı
Son dakika 3. sayfa haberi... Adıyaman'da bir otomobille çarpıştıktan sonra aydınlatma direğine vurarak durabilen polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.
- 09.12.2020 12:31 Son dakika... Erzincan'da kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi
Son dakika habere göre Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi.
- 09.12.2020 10:01 E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil
Ticaret Bakanlığı, gümrükte satışa çıkarılan araç listesini yeniledi. Çoğu 100 bin TL'nin altında olan araçlar, e-ihale sistemi üzerinden satışa sunuluyor. İşte Bakanlık tarafından satışa çıkarılan araçlar ve fiyatları.
- 08.12.2020 22:23 Twitter'da bu yıl en çok Beşiktaş konuşuldu
Sosyal medya platformu Twitter'da bu yıl Türkiye'de en çok konuşulan takım Beşiktaş, sporcu ABD'li unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant oldu.
- 08.12.2020 17:49 Takla atarak tarlaya uçan otomobilden sağ kurtuldu
Denizli'nin Bekilli ilçesinde seyir halinde olan otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu.
- 08.12.2020 15:02 Kamyonetler çarpıştı: 5 yaralı
Van'ın Edremit ilçesinde kamyonetlerin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
- 08.12.2020 13:11 İkinci elde fiyatlar düşmeye başladı!
Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan salgın süreciyle birlikte sıfır araçların temininde ve arzda yaşanan problemler, ikinci el araç fiyatlarına da etki etti.
- 08.12.2020 12:46 Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı
Çorum'da otomobilin kamyonun altına girdiği trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
- 08.12.2020 11:03 İkinci el online oto pazarında en çok satılan 10 marka belli oldu
İkinci el online pazarda, bu yılın kasım ayında da en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen (VW), Renault ve Ford oldu.
- 07.12.2020 16:15 Oppo'dan "Hep İyiyi Ara #BirlikteUmutla" kampanyası
Dünyanın karantina zamanlarında iletişim kurmak için teknolojiye her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğundan yola çıkan Oppo, "Hep İyiyi Ara #BirlikteUmutla" diyerek farklı ülkelerden gençlerin hikayelerini içeren bir kampanyaya imza attı.
- 07.12.2020 14:51 İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Manisa'nın Selendi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
- 07.12.2020 14:13 Son dakika haberi | YASED Uluslararası Yatırım Zirvesi başladı
Son dakika haberleri: Uluslararası şirketlerin Türkiye'deki verimliliğini ve ülkenin yatırım cazibesini artırmak için düzenlenen Uluslararası Yatırım Zirvesi başladı.
- 06.12.2020 23:24 Vakaya giden ambulans devrildi
Niğde'de solunum güçlüğü çeken covid hastasına müdahaleye giden ambulans ekibi kaza yaptı.
- 06.12.2020 22:17 Son dakika haber | Perez, Sakhir Grand Prix'sinde F1 kariyerinin ilk birinciliğini kazandı
Son dakika haberi... Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Sakhir Grand Prix'sinde, Racing Point takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez birinci oldu.
- 06.12.2020 14:28 Son dakika haber | Vakaya giden ambulans devrildi
Son dakika 3. sayfa haberi: Vakaya giden ambulans devrildi Niğde'de solunum güçlüğü çeken covid hastasına müdahaleye giden ambulans ekibi kaza yaptı.
- 04.12.2020 16:33 Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı
Aksaray'da iki grup arasında çıkan tartışmada otomobile yönelik tüfekle açılan ateşte 4 yaşındaki çocuk kafasından aldığı saçmalarla ağır yaralandı.
- 04.12.2020 16:03 Son dakika haberleri! Şehir magandası ateş açtı, 4 yaşındaki Ramazan vuruldu...Anne ve babası kanlar içindeki Ramazan'ın başında böyle gözyaşı döktü
Son dakika 3. sayfa haberi... Şehir magandası ateş açtı, 4 yaşındaki Ramazan vuruldu.
- 04.12.2020 15:54 Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı
Aksaray'da iki grup arasında çıkan tartışmada otomobile yönelik tüfekle açılan ateşte 4 yaşındaki çocuk kafasından aldığı saçmalarla ağır yaralandı. Olayın hemen ardından araçtan çıkarılan yaralı çocuk yardım beklerken, bu sırada anne ve babasının çaresizliği ve feryatları yürekleri burktu.
- 04.12.2020 15:08 Operasyonel Kiralama Sektörü'nden ilk 9 ayda 5,6 milyar TL'lik yatırım!
Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi Nielsen iş birliği ile hazırladığı 2020 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı.
- 04.12.2020 12:17 Renault'dan Aralık ayında avantajlı fiyat fırsatları
Renault, yılın son ayında bir araç sahibi olmak isteyenleri, avantajlı fiyat fırsatlarıyla buluşturuyor.
- 04.12.2020 11:25 Kasımda en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Türkiye'de bu yılın kasım ayında en çok satılan otomobil markaları sırasıyla Fiat, Renault ve Volkswagen olurken, 2019 kasımda yüzde 34,46 olan otomobil satışlarındaki yerli payı, bu yılın kasım ayında yüzde 42,62'ye yükseldi.
- 04.12.2020 03:43 Sipariş götüren kurye kazayı ucuz atlattı
Sipariş götüren kurye kazayı ucuz atlattı Tokat'ın Reşadiye ilçesinde sipariş götüren motosikletli kurye otomobile çarparak yaralandı.
- 03.12.2020 20:12 Sipariş götüren kurye kazayı ucuz atlattı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde sipariş götüren motosikletli kurye otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralandı.
- 03.12.2020 18:24 Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
- 03.12.2020 17:27 Son dakika haberleri | Park halinde bulunan araç alevlere teslim oldu
Son dakika 3. sayfa haberi... Denizli'de park halinde bulunan araçta henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
- 03.12.2020 13:09 Kasımda en çok beyaz renkli otomobiller tercih edildi
sahibinden.com'un kasım ayı verilerine göre, en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi.
- 03.12.2020 08:23 Son dakika... Yola düşen kamyon lastiği can aldı: 1 çocuk ölü, 4 yaralı
Son dakika gündem haberi: Aksaray'da yola düşmüş kamyon lastiğine çarpan otomobilin tarlaya düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.
- 03.12.2020 01:40 Yola düşen kamyon lastiği can aldı: 1 çocuk ölü, 4 yaralı
Aksaray'da yola düşmüş kamyon lastiğine çarpan otomobilin tarlaya düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.
- 02.12.2020 11:40 Yevmiye parasıyla aldığı otomobili çalındı
- Yevmiye parasıyla aldığı otomobili çalındı Yedi yıllık emeğini bir gecede çaldılar Yıllarca çalışıp biriktirdiği parayla aldığı otomobili çalındı Suriye'deki çatışmalardan kaçarak Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine yerleşen 4 çocuk babası Abdullah Emmaş'ın 7 yıl boyunca tarlada...
- 02.12.2020 10:06 Türkiye otomotiv pazarı ocak-kasım döneminde yüzde 72 büyüdü
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 büyüyerek 668 bin 495 adet olarak gerçekleşti.
- 01.12.2020 19:55 Oppo, Find X Serisi'ni "Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobil Platform" ile sunacak
Oppo Find X Serisi'ndeki cihazlar Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobil Platform ile çalışan ilk akıllı telefonlar arasında yer alacak.
- 01.12.2020 13:52 Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde motosikletle otomobil çarpıştı.
- 01.12.2020 13:49 Son dakika! Uluslararası Yatırım Zirvesi, 7 Aralık'ta başlayacak
Son dakika haberi: Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), uluslararası yatırım dünyasının önemli isimlerini Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde bir araya getirecek.
- 30.11.2020 20:57 Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
- 29.11.2020 21:03 Son dakika haberleri: Formula 1'de olaylı Bahreyn Grand Prix'sini Hamilton kazandı
Son dakika haber: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.
- 29.11.2020 17:25 Operasyonel kiralama sektöründen 9 ayda 5,6 milyar liralık yatırım
Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) raporuna göre, operasyonel araç kiralama sektörü, bu yılın 9 ayında 5,6 milyar liralık yatırım yaparak Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 7,5'i olan 29 bin adet yeni aracı filosuna kattı.
- 29.11.2020 11:29 Önce otomobile çarptı sonra markete daldı
Önce otomobile çarptı sonra markete daldı Adıyaman'da kontrolden çıkan bir araç önce otomobile çarptı ardından ise bir markete girdi.