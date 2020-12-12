Son Dakika Renault Haberleri

09:26 Son 24 saatte 2 bin 319 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de hastane otoparkı korona servisine dönüştürüldü ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 319 artarak 305 bin 88'e yükseldi. Bir hastanenin otoparkı 700 yatak kapasiteli bir koronavirüs servisine dönüştürüldü.

09:25 Yeni Renault Zoe, aralık ayına özel fiyatla Türkiye'de satışa çıktı Yeni Renault Zoe'nin, daha uzun menzil, daha fazla sürüş konforu, birinci sınıf enerji verimliliği ve şarj çeşitliliği sunan üçüncü nesli aralık ayına özel 349 bin 900 TL'lik indirimli fiyatıyla satışa çıktı.

09:15 Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor İkinci el otomotiv pazarının durgun seyrettiği son günlerde sıfır otomobiller için "0 faiz" kampanyaları geliyor. Yerli üretim yapan Honda, Toyota, Renault, Ford gibi markaların öncü olacağı kampanya kapsamında "şimdi al baharda öde" seçeneği de yer alacak.

19:01 Son dakika haberleri: Formula 1'de sezonun son yarışını Max Verstappen kazandı Son dakika haber: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

16:07 Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı İzmir-İstanbul Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

12:31 Son dakika haber: Uluslararası Yatırım Zirvesi gelecek dönemin yatırım trendlerini ortaya koydu Son dakika haberi... Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) SOCAR Türkiye'nin ana sponsorluğunda SAP, Boeing, Fiat, Kale Grubu, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve PepsiCo'nun sponsorluğunda düzenlediği, 5 gün süren Uluslararası Yatırım Zirvesi, hem Türkiye'nin hem de dünyanın gelecek dönemde...

12:41 Uluslararası Yatırım Zirvesi "Startupların Küreselleşmesi" paneliyle sona erdi Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) SOCAR Türkiye'nin ana sponsorluğunda SAP, Boeing, Fiat, Kale Grubu, OYAK Renault Otomobil Fabrikaları ve PepsiCo'nun sponsorluğunda düzenlediği ve ABD'den Çin'e kadar tüm dünyadaki uluslararası doğrudan yatırımların geleceğine dair güçlü...

01:31 Devrek'te trafik kazası: 2 yaralı Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

17:19 Işıklarda duran genç kızın aracına çarpıp kaçtı Gaziantep'te bir araç, kırmızı ışıkta bekleyen genç kızın kontrolündeki araca çarparak kaçtı.

20:09 Son dakika haberi! ABD'de Kovid-19 salgını hastanelerin kapasitesini zorluyor Son dakika gündem haberine göre NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle ülke genelinde hastanelerin yatak kapasitesi ve yoğun bakım ünitelerinde aşırı doluluk yaşandığı kaydedildi.

17:15 Son dakika! Adıyaman'da kaza yapan polisler yaralandı Son dakika 3. sayfa haberi... Adıyaman'da bir otomobille çarpıştıktan sonra aydınlatma direğine vurarak durabilen polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.

12:31 Son dakika... Erzincan'da kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi Son dakika habere göre Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi.

10:01 E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil Ticaret Bakanlığı, gümrükte satışa çıkarılan araç listesini yeniledi. Çoğu 100 bin TL'nin altında olan araçlar, e-ihale sistemi üzerinden satışa sunuluyor. İşte Bakanlık tarafından satışa çıkarılan araçlar ve fiyatları.

22:23 Twitter'da bu yıl en çok Beşiktaş konuşuldu Sosyal medya platformu Twitter'da bu yıl Türkiye'de en çok konuşulan takım Beşiktaş, sporcu ABD'li unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant oldu.

17:49 Takla atarak tarlaya uçan otomobilden sağ kurtuldu Denizli'nin Bekilli ilçesinde seyir halinde olan otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu.

15:02 Kamyonetler çarpıştı: 5 yaralı Van'ın Edremit ilçesinde kamyonetlerin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

13:11 İkinci elde fiyatlar düşmeye başladı! Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan salgın süreciyle birlikte sıfır araçların temininde ve arzda yaşanan problemler, ikinci el araç fiyatlarına da etki etti.

12:46 Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı Çorum'da otomobilin kamyonun altına girdiği trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

11:03 İkinci el online oto pazarında en çok satılan 10 marka belli oldu İkinci el online pazarda, bu yılın kasım ayında da en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen (VW), Renault ve Ford oldu.

16:15 Oppo'dan "Hep İyiyi Ara #BirlikteUmutla" kampanyası Dünyanın karantina zamanlarında iletişim kurmak için teknolojiye her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğundan yola çıkan Oppo, "Hep İyiyi Ara #BirlikteUmutla" diyerek farklı ülkelerden gençlerin hikayelerini içeren bir kampanyaya imza attı.

14:51 İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı Manisa'nın Selendi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

14:13 Son dakika haberi | YASED Uluslararası Yatırım Zirvesi başladı Son dakika haberleri: Uluslararası şirketlerin Türkiye'deki verimliliğini ve ülkenin yatırım cazibesini artırmak için düzenlenen Uluslararası Yatırım Zirvesi başladı.

23:24 Vakaya giden ambulans devrildi Niğde'de solunum güçlüğü çeken covid hastasına müdahaleye giden ambulans ekibi kaza yaptı.

14:28 Son dakika haber | Vakaya giden ambulans devrildi Son dakika 3. sayfa haberi: Vakaya giden ambulans devrildi Niğde'de solunum güçlüğü çeken covid hastasına müdahaleye giden ambulans ekibi kaza yaptı.

16:33 Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı Aksaray'da iki grup arasında çıkan tartışmada otomobile yönelik tüfekle açılan ateşte 4 yaşındaki çocuk kafasından aldığı saçmalarla ağır yaralandı.

15:54 Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı Aksaray'da iki grup arasında çıkan tartışmada otomobile yönelik tüfekle açılan ateşte 4 yaşındaki çocuk kafasından aldığı saçmalarla ağır yaralandı. Olayın hemen ardından araçtan çıkarılan yaralı çocuk yardım beklerken, bu sırada anne ve babasının çaresizliği ve feryatları yürekleri burktu.

15:08 Operasyonel Kiralama Sektörü'nden ilk 9 ayda 5,6 milyar TL'lik yatırım! Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi Nielsen iş birliği ile hazırladığı 2020 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı.

12:17 Renault'dan Aralık ayında avantajlı fiyat fırsatları Renault, yılın son ayında bir araç sahibi olmak isteyenleri, avantajlı fiyat fırsatlarıyla buluşturuyor.

11:25 Kasımda en çok satılan otomobil markaları belli oldu Türkiye'de bu yılın kasım ayında en çok satılan otomobil markaları sırasıyla Fiat, Renault ve Volkswagen olurken, 2019 kasımda yüzde 34,46 olan otomobil satışlarındaki yerli payı, bu yılın kasım ayında yüzde 42,62'ye yükseldi.

03:43 Sipariş götüren kurye kazayı ucuz atlattı Sipariş götüren kurye kazayı ucuz atlattı Tokat'ın Reşadiye ilçesinde sipariş götüren motosikletli kurye otomobile çarparak yaralandı.

20:12 Sipariş götüren kurye kazayı ucuz atlattı Tokat'ın Reşadiye ilçesinde sipariş götüren motosikletli kurye otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralandı.

18:24 Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

13:09 Kasımda en çok beyaz renkli otomobiller tercih edildi sahibinden.com'un kasım ayı verilerine göre, en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel ve model yılı 2015 olan otomobillere ait ilanlar verildi.

08:23 Son dakika... Yola düşen kamyon lastiği can aldı: 1 çocuk ölü, 4 yaralı Son dakika gündem haberi: Aksaray'da yola düşmüş kamyon lastiğine çarpan otomobilin tarlaya düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

01:40 Yola düşen kamyon lastiği can aldı: 1 çocuk ölü, 4 yaralı Aksaray'da yola düşmüş kamyon lastiğine çarpan otomobilin tarlaya düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

11:40 Yevmiye parasıyla aldığı otomobili çalındı - Yevmiye parasıyla aldığı otomobili çalındı Yedi yıllık emeğini bir gecede çaldılar Yıllarca çalışıp biriktirdiği parayla aldığı otomobili çalındı Suriye'deki çatışmalardan kaçarak Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine yerleşen 4 çocuk babası Abdullah Emmaş'ın 7 yıl boyunca tarlada...

10:06 Türkiye otomotiv pazarı ocak-kasım döneminde yüzde 72 büyüdü Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 büyüyerek 668 bin 495 adet olarak gerçekleşti.

19:55 Oppo, Find X Serisi'ni "Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobil Platform" ile sunacak Oppo Find X Serisi'ndeki cihazlar Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobil Platform ile çalışan ilk akıllı telefonlar arasında yer alacak.

13:49 Son dakika! Uluslararası Yatırım Zirvesi, 7 Aralık'ta başlayacak Son dakika haberi: Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), uluslararası yatırım dünyasının önemli isimlerini Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde bir araya getirecek.

20:57 Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

21:03 Son dakika haberleri: Formula 1'de olaylı Bahreyn Grand Prix'sini Hamilton kazandı Son dakika haber: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

17:25 Operasyonel kiralama sektöründen 9 ayda 5,6 milyar liralık yatırım Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) raporuna göre, operasyonel araç kiralama sektörü, bu yılın 9 ayında 5,6 milyar liralık yatırım yaparak Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 7,5'i olan 29 bin adet yeni aracı filosuna kattı.