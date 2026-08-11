Renault, Yeni Modellerle Geçmişi Geride Bırakıyor

Renault, son dönemde Retro ve elektrikli tasarımlarla yeniden hayata geçirdiği ikonik modellerinin ardından strateji değişikliğine gidiyor. CEO Fabrice Cambolive, artık geçmişe bağlı kalmayı bırakıp tamamen yeni modellere odaklanacaklarını duyurdu. Retroya yalnızca belirli bir amaç doğrultusunda başvurulabileceğini söyleyen Cambolive, "Sadece geçmişle yaşarsanız ölürsünüz" dedi.

Şirketin ürün gamında dengeli bir dağılım hedeflediklerini belirten CEO, ideal model karmasını üçe ayırdı: İkonik modeller (R5, R4, Twingo), bilinen modeller (Clio, Scenic) ve tamamen yeni modeller. Yeni nesil Clio için çalışmalar başladı; Cambolive, yeni Clio'nun retro bir tasarıma sahip olmayacağını ve hatchback formunu koruyacağını ifade etti. Yeni platformun hem elektrikli hem menzil uzatıcı motorlara uygun olduğunu belirten CEO, geleceğin tamamen elektrikli olacağını ancak içten yanmalı motor seçeneğinin tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini ekledi.

Elektrikli Renault 5 hakkında da konuşan Cambolive, mühendislik ekibinin araçta bazı zayıf noktalar tespit ettiğini açıkladı. Bu zayıf yönleri müşteri geri bildirimlerinden önce fark ettiklerini belirten CEO, hibrit motor baskılarına boyun eğmeyeceklerini ve aracın görünümünü özel ortaklıklarla daha çekici hale getireceklerini söyledi.