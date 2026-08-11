Renault, Yeni Modellerle Geçmişi Geride Bırakıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Renault, Yeni Modellerle Geçmişi Geride Bırakıyor

Renault, Yeni Modellerle Geçmişi Geride Bırakıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Renault, CEO Cambolive'in açıklamalarıyla yeni modellere odaklanacak ve retro tasarımı azaltacak.

Renault, son dönemde Retro ve elektrikli tasarımlarla yeniden hayata geçirdiği ikonik modellerinin ardından strateji değişikliğine gidiyor. CEO Fabrice Cambolive, artık geçmişe bağlı kalmayı bırakıp tamamen yeni modellere odaklanacaklarını duyurdu. Retroya yalnızca belirli bir amaç doğrultusunda başvurulabileceğini söyleyen Cambolive, "Sadece geçmişle yaşarsanız ölürsünüz" dedi.

Şirketin ürün gamında dengeli bir dağılım hedeflediklerini belirten CEO, ideal model karmasını üçe ayırdı: İkonik modeller (R5, R4, Twingo), bilinen modeller (Clio, Scenic) ve tamamen yeni modeller. Yeni nesil Clio için çalışmalar başladı; Cambolive, yeni Clio'nun retro bir tasarıma sahip olmayacağını ve hatchback formunu koruyacağını ifade etti. Yeni platformun hem elektrikli hem menzil uzatıcı motorlara uygun olduğunu belirten CEO, geleceğin tamamen elektrikli olacağını ancak içten yanmalı motor seçeneğinin tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini ekledi.

Elektrikli Renault 5 hakkında da konuşan Cambolive, mühendislik ekibinin araçta bazı zayıf noktalar tespit ettiğini açıkladı. Bu zayıf yönleri müşteri geri bildirimlerinden önce fark ettiklerini belirten CEO, hibrit motor baskılarına boyun eğmeyeceklerini ve aracın görünümünü özel ortaklıklarla daha çekici hale getireceklerini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Renault, CEO, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Renault, Yeni Modellerle Geçmişi Geride Bırakıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartın’da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü Bartın'da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü
İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı
Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti
Porsuk Çayı’nda telefonla konuşan kişiyi iten şüpheli tutuklandı Porsuk Çayı'nda telefonla konuşan kişiyi iten şüpheli tutuklandı
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
Kolombiya’da 7,4 büyüklüğünde depremde ölenlerin sayısı 132 oldu Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde depremde ölenlerin sayısı 132 oldu

23:24
Diyarbakır’da dikkat çeken pankart: Erdoğan’a Kürtçe teşekkür ettiler
Diyarbakır’da dikkat çeken pankart: Erdoğan’a Kürtçe teşekkür ettiler
23:21
Güle oynaya turladık Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Güle oynaya turladık! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi
22:45
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi 10 yıllık ilişkide mutlu son
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi! 10 yıllık ilişkide mutlu son
22:34
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 02:14:57. #7.13#
SON DAKİKA: Renault, Yeni Modellerle Geçmişi Geride Bırakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.