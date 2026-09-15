Renault ve Geely, Brezilya\'daki ortak girişimi için 319 milyon euro yatırım yapacak

Renault (Euronext: RNO) ve Geely (HKEX: 175), Salı günü yaptıkları açıklamada, ortak girişimleri aracılığıyla Brezilya'da 319 milyon euroluk yeni bir yatırım yapacaklarını duyurdu.

Şirketler, bu yatırımın Latin Amerika'nın en büyük pazarındaki sanayi ortaklıklarını güçlendireceğini belirtti. Açıklamada, rakip BYD'nin (SZSE: 002594) uygun fiyatlı araçlarıyla bu pazarda ivme kazandığına dikkat çekildi.