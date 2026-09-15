Renault ve Geely, Brezilya'daki ortak girişimi için 319 milyon euro yatırım yapacak
Renault ve Geely, ortak girişimleri aracılığıyla Brezilya'da 319 milyon euroluk yeni bir yatırım yapacağını açıkladı. Şirketler bu yatırımın Latin Amerika'nın en büyük pazarındaki sanayi ortaklıklarını güçlendireceğini belirtirken, rakip BYD'nin uygun fiyatlı araçlarıyla pazarda ivme kazandığına dikkat çekildi.
Renault (Euronext: RNO) ve Geely (HKEX: 175), Salı günü yaptıkları açıklamada, ortak girişimleri aracılığıyla Brezilya'da 319 milyon euroluk yeni bir yatırım yapacaklarını duyurdu.
Şirketler, bu yatırımın Latin Amerika'nın en büyük pazarındaki sanayi ortaklıklarını güçlendireceğini belirtti. Açıklamada, rakip BYD'nin (SZSE: 002594) uygun fiyatlı araçlarıyla bu pazarda ivme kazandığına dikkat çekildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Otomobil › Renault ve Geely, Brezilya'daki ortak girişimi için 319 milyon euro yatırım yapacak - Son Dakika
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı
Sizin düşünceleriniz neler ?