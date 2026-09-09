Yeni Dacia Spring Slovenya'da üretilecek, menzili 250 km olarak açıklandı - Son Dakika
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Yeni Dacia Spring Slovenya'da üretilecek, menzili 250 km olarak açıklandı

Yeni Dacia Spring Slovenya\'da üretilecek, menzili 250 km olarak açıklandı
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Dacia, tamamen yenilenen ikinci nesil Spring modelini tanıttı; üretim Çin'den Renault Grubu'nun Slovenya'daki Novo Mesto fabrikasına taşındı. Yeni model, 250 km WLTP menzil ve 60 kW motorla gelirken, Avrupa'daki üretim sayesinde Türkiye pazarına dönüşü de kolaylaşacak.

Dacia, uygun fiyatlı elektrikli otomobil segmentindeki iddiasını güçlendirmek için tamamen yenilenen ikinci nesil Spring modelini tanıttı. İlk nesli 2021'den bu yana 40'tan fazla ülkede 210 bin adet satılan Spring, bu kez sadece ismini koruyor. Yeni model Çin'de değil, Renault Grubu'nun Slovenya'daki Novo Mesto fabrikasında üretilecek. Aynı tesiste yeni Renault Twingo E-Tech de üretilecek.

İlk nesil Spring'in Çin'de üretilmesi, Avrupa Birliği'nin Çin menşeli elektrikli otomobillere getirdiği ek vergiler nedeniyle rekabet gücünü olumsuz etkiliyordu. Dacia, üretimi Avrupa'ya taşıyarak bu sorunu çözdü. Yeni Spring, Renault Grubu'nun yeni RG-EV Small platformunu kullanıyor. Bu hamle Türkiye açısından da önemli; Çin menşeli araçlara yönelik ithalat düzenlemeleri eski Spring'in Türkiye'ye getirilmesini zorlaştırmıştı. Avrupa üretimi yeni nesil ise modelin Türkiye pazarına dönüşünü kolaylaştırıyor.

Yeni Dacia Spring'de 27,5 kWh kullanılabilir kapasiteli LFP batarya bulunuyor. WLTP birleşik menzil değeri 250 kilometre. Elektrik motoru 60 kW güç (yaklaşık 80 hp) ve 175 Nm tork üretiyor. Yeni Spring, 0'dan 100 km/s hıza 12,1 saniyede çıkıyor ve maksimum 130 km/s hıza ulaşabiliyor. Otomobil standart olarak 6,6 kW AC dahili şarj cihazına sahip; 7 kW wallbox ile batarya yüzde 15'ten yüzde 80'e yaklaşık 2 saat 55 dakikada doluyor.

Daha hızlı şarj için opsiyonel paket mevcut. Bu paketle AC şarj gücü 11 kW'a, DC hızlı şarj desteği 50 kW'a çıkıyor ve yüzde 15-80 şarj süresi DC istasyonda 28 dakikaya düşüyor. Ayrıca V2L özelliğiyle bataryadan harici elektrikli cihazlara enerji verilebiliyor. Avrupa'da yalnızca Journey donanımında sunulan paketin fiyatı 500 avro.

Kaynak: Haber Merkezi

Çin Halk Cumhuriyeti, Slovenya, Otomobil, Renault, Türkiye, Dacia, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Yeni Dacia Spring Slovenya'da üretilecek, menzili 250 km olarak açıklandı - Son Dakika

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