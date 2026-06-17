"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması - Son Dakika
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"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması

17.06.2026 10:56
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İSO'nun 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025' araştırmasına göre TÜPRAŞ, 698,7 milyar lira üretimden satışla birinci olurken, Ford Otomotiv ikinci, Star Rafineri üçüncü sırada yer aldı. TUSAŞ 7'nci, ASELSAN 9'uncu sıraya yükseldi.

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasına göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 698 milyar 789 milyon lirayla en büyük sanayi kuruluşu olma unvanını korudu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 698 milyar 789 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford Otomotiv 538 milyar 268 milyon lirayla yine ikinci sıranın sahibi oldu.

Star Rafineri AŞ 327 milyar 854 milyon lirayla üçüncü olurken, önceki yıl 6'ncı sırada bulunan OYAK-Renault 235,5 milyar lirayla 4'üncülüğe yükseldi. Onu 206,3 milyar liralık üretimden satışla Toyota Otomotiv, 165,7 milyar lirayla Arçelik izledi.

Geçen yılki listede ilk 10'da bulunmayan ve 11. sırada yer alan TUSAŞ'ın 140,9 milyar liralık üretimden satışla 7'nciliğe, 16. basamakta bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 138,8 milyar lirayla 8'inciliğe, 17. sıradaki ASELSAN'ın 130,2 milyar lirayla 9'unculuğa yükselmesi dikkati çekti.

Mercedes-Benz ise 127 milyar liralık üretimden satışla 12'ncilikten 10'unculuğa yükselerek ilk 10'a girdi.

İSO tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasına göre ilk 10 sanayi kuruluşu şu şekilde:

Bulunduğu Sıra (2024)

Bulunduğu Sıra (2025)

Kuruluş

Üretimden Satışlar (Net/TL)

1

1

TÜPRAŞ

698.789.218.726

2

2

Ford Otomotiv

538.267.883.167

3

3

Star Rafineri

327.854.252.634

6

4

OYAK-Renault

235.451.564.919

4

5

Toyota Otomotiv

206.261.752.184

7

6

Arçelik

165.720.710.029

11

7

TUSAŞ

140.894.845.580

16

8

Türkiye Petrolleri A.O.

138.780.059.253

17

9

ASELSAN

130.249.849.498

12

10

Mercedes-Benz

126.983.846.962

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırması - Son Dakika

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