Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ''Beyaz Toros'' satışa çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ''Beyaz Toros'' satışa çıkarıldı

Zamanlama manidar: JİTEM plakalı \'\'Beyaz Toros\'\' satışa çıkarıldı
18.02.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1990'lı yıllarda zorla kaybetmeler ve faili meçhul cinayetlerle anılan ''Beyaz Toros'' olarak bilinen 1993 model Renault 12, 1 milyon 58 bin TL fiyatla satışa çıkarıldı. ''Bir zamanların sessiz tanığı'' başlığıyla yayımlanan ilan sosyal medyada tartışma yaratırken, aracın geçmişine dair resmi bir bilgi paylaşılmaması ve ilanın TBMM'deki ilgili rapor öncesinde yayımlanması dikkat çekti.

1990'lı yıllarda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşanan faili meçhul cinayetlerle anılan "Beyaz Toros" yeniden gündeme geldi. O dönem güvenlik güçleriyle ilişkilendirilen ve kamuoyunda hafızalara kazınan beyaz renkli Renault 12 Toros model bir araç, bir ilan sitesinde satışa çıkarıldı.

Zamanlama manidar: JİTEM plakalı 'Beyaz Toros' satışa çıkarıldı

İLAN BAŞLIĞINDAKİ İFADE DİKKAT ÇEKTİ

İlan bilgilerinde aracın 1993 model olduğu ve 1 milyon 58 bin TL fiyatla satışa sunulduğu görüldü. Plakasının "34 JTM 82" olduğu belirtilen ilanın başlığında ise "Bir zamanların sessiz tanığı" ifadesine yer verildi.

Zamanlama manidar: JİTEM plakalı 'Beyaz Toros' satışa çıkarıldı

ORTADOĞU HARİTASI DA VAR

İlan fotoğraflarında araçta Ortadoğu haritasının yer aldığı görüldü. Ancak aracın geçmiş kullanımına ilişkin herhangi bir resmi bilgi paylaşılmadı.

Zamanlama manidar: JİTEM plakalı 'Beyaz Toros' satışa çıkarıldı

ZAMANLAMA MANİDAR

Öte yandan ilanın, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun aylar süren çalışmasının ardından hazırladığı kapsamlı raporun açıklanmasından iki gün önce yayımlanması, zamanlama açısından da dikkat çekti.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ''Beyaz Toros'' satışa çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri
Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika’da çatışma istemiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'da çatışma istemiyoruz
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

15:05
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
14:54
Erdoğan’dan komisyon raporuna ilk yorum Süreç için yeni adres verdi
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:41
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 15:32:44. #7.11#
SON DAKİKA: Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ''Beyaz Toros'' satışa çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.