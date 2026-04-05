Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı

05.04.2026 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerine devam ediyor. Trump, Tahran yönetiminin hızlı bir anlaşma yapmaması durumunda İran'da "Her şeyi havaya uçurup petrolü ele geçirmeyi" düşündüğünü belirtirken, Hürmüz Boğazı'nın açılması için verdiği süreyi uzattı. Trump, Türkiye saati ile çarşamba günü 03.00'e kadar süre tanıdığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e telefonla yaptığı açıklamada, İran’la anlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda ülkeye yönelik saldırı planlarına değindi.

“ANLAŞMA YAPMAZLARSA HER ŞEYİ HAVAYA UÇURMAYI VE PETROLÜ ELE GEÇİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM”

ABD'nin Tahran yönetimiyle bir anlaşmaya varılabileceği aktarılan haberde Trump'ın, "Sanırım yarın için iyi bir şansımız var; şu anda müzakereler devam ediyor." dediği kaydedildi. Anlaşma yapılmaması ihtimaline de değinen Trump, "Hızlıca bir anlaşma yapmazlarsa her şeyi havaya uçurmayı ve petrolü ele geçirmeyi düşünüyorum. Ülkelerinin dört bir yanında köprülerin ve elektrik santrallerinin yerle bir olduğunu göreceksiniz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

“İRANLI PROTESTOCULARA VE KÜRTLERE ÇOK SAYIDA SİLAH GÖNDERDİK”

Haberde, ABD Başkanı Trump’ın, İran’da sokağa çıkan 45 bin muhalifin İran yönetimi tarafından öldürüldüğünü iddia ettiği, bu muhaliflere destek amacıyla silah gönderdiğini, söz konusu silahların Kürtler aracılığıyla ulaştırıldığını ve Kürtlerin bu silahları hâlâ ellerinde tuttuklarını düşündüğünü söylediği kaydedildi.

NATO’YA: ONLAR KAĞITTAN KAPLAN; PUTİN'İN ONLARDAN HİÇ KORKUSU YOK

NATO’ya yönelik eleştirilene de bir yenisini daha ekleyen Trump, “Bu NATO için bir testti, onlara ihtiyacım yoktu ama onları test etmek istedim” dedi. Ardından müttefiklerini hedef alan Trump, "Onlar kağıttan kaplan. Kağıttan kaplan. Gemileri yok. Hiçbir şeyleri yok ve Putin'in onlardan hiç korkusu yok."

SÜREYİ UZATTI

Öte yandan kendisine ait sosyal medya platformundan da bir paylaşım yapan Trump, Tahran'a anlaşma için tanıdığı tarihi işaret ederek, tehdidini yeniledi. Trump, İran'a verdiği süreyi uzatarak, "Salı, Doğu Zaman Dilimine göre 20:00!" ifadelerini kullandı. Tump'ın verdiği saat, Türkiye saati ile 8 Nisan Çarşamba günü 03.00'e denk geliyor.

Dış Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • 4zmmtqdgd5 4zmmtqdgd5:
    çoçuğu 49 2 Yanıtla
  • r5jtgp8pjy r5jtgp8pjy:
    Danışıklı dövüş, Tam bir âcem oyunuuu… 5 41 Yanıtla
    Hiçkimse Hiçkimse:
    birbirlerini doğruyorlar hala danışıklı dövüş diyorsun 38 2
    Ali Aslan Ali Aslan:
    :)))))) Bende bu kafadan istiyom 15 2
  • 1234 1234:
    petrol derdiniz zaten 37 0 Yanıtla
  • Melik Boral Melik Boral:
    çip 14 0 Yanıtla
  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    İran, sizi, sizin ilacınızla tedavi ediyor, en güzeli de bu. Özellikle malum ülkeyi 11 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:39
Kopya kağıdını çalan top toplayıcı çocuğu buldular
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:13
15 araç bir gecede kül oldu: Tek şüphe üzerinde duruluyor
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli fazla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 10:43:45. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.