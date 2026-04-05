Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı

05.04.2026 21:40
Amasya'da bunalıma giren 30 yaşındaki adam, Künç Köprü'sünden Yeşilırmak Nehri'ne atladı. Ekipler, çevredekilerin gözleri önünde sürüklenip kıyıya ulaşan adamı kurtardı ve ambulansla hastaneye sevk etti.

KÖPRÜDEN NEHRE ATLADI

Edinilen bilgiye göre, E.G (30) isimli şahıs, ailevi sebeplerin etkisiyle bunalıma girerek Künç Köprü'nün üstünden Yeşilırmak Nehri'ne sarktı. Şahıs, polis ekibinin ikna çabalarına rağmen suya atladı.

DALGIÇLAR KURTARDI

Çevredekilerin korku dolu bakışlarıyla izlediği adam, sürüklenip yüzerek kıyıya doğru ilerledikten sonra dalgıçların yardımıyla kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin sarkıttığı merdivenle yukarı çıkartılan adam ambulansla hastaneye götürüldü. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Amasya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Hayat adamın hayatı bırakın ne yapmak istiyorsa yapsın. Daha yüksek köprüleri denesin burası olmadı 7 29 Yanıtla
  • Süper Çocuk Süper Çocuk:
    'sürüklenip yüzerek kıyıya doğru ilerledikten sonra dalgıçların yardımıyla kurtarıldı' Ula adam kıyıya gelmiş zaten dalgıçlar tam olarak neyi kurtardı?????? 9 0 Yanıtla
  • Hakan ÖZTÜRK Hakan ÖZTÜRK:
    Kimsenin ilgi odağı olmasın böyle bişi yapmaz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
