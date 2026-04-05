İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası

05.04.2026 23:20
İran, düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının pilotunu kurtarmak için gelen ABD nakliye uçaklarının "İran hava savunması tarafından düşürüldüğünü ve ABD'nin kendi askerlerini bombaladığını" açıkladı. ABD'li yetkililer ise, kurtarma operasyonuna gelen helikopterler ile iki MC-130J C-130 uçağı imha ettiklerini söyledi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından vurulduğu iddia edilen ABD nakliye uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"UÇAKLARI BİZ DÜŞÜRDÜK, ABD KENDİ ASKERLERİNİ BOMBALADI"

İran basınının, Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Zülfikari, "ABD uçakları İran hava savunması tarafından düşürüldü ve ABD kendi askerlerini bombaladı." dedi.

Zülfikari, "ABD Başkanı Donald Trump'ın zor durumda olduğunu ve ABD ordusunun yenilgisinin propaganda çabaları ile telafi edilemeyeceğini" belirtti.

ABD, İRAN'IN İDDİASINI DOĞRULADI

CNS News’e konuşan ABD’li yetkililer de, helikopterlerin pilotu ve mürettebatı taşımak için kullanıldığını ve operasyon sonunda Amerikan ordusu tarafından imha edildiğini belirtti. Haberde ayrıca, kurtarma görevine katılan iki MC-130J C-130 uçağının operasyon sırasında İran içinde mahsur kaldığı, ABD güçlerinin uçakların İran’ın eline geçmemesi için kasıtlı olarak imha ettiğini söylediği aktarıldı.

"MEKANİK SORUNLAR NEDENİYLE İMHA EDİLDİ"

Yetkililer, pilot ve kurtarma ekiplerini ülkeden çıkarmak için ABD’nin İran’a üç ek yedek uçak daha göndermek zorunda kaldığını da kaydetti. Yetkililerden birine göre, iki MC-130J C-130 uçağı da mekanik sorunlar nedeniyle imha edildi; söz konusu uçaklar özel operasyon görevleri için tasarlanmıştı.

Cuma günü kurtarma görevine yakın hava desteği sağlayan ABD’ye ait bir A-10 Warthog uçağı ise İran ateşiyle vuruldu. Pilot, uçak düşmeden önce güvenli şekilde fırlatma koltuğunu kullanarak uçağı terk etmeyi başardı ve Kuveyt’e geri döndü. Aynı gün, ABD’ye ait bir F-15E savaş uçağının İran üzerinde düşürüldüğü ortaya çıktı; uçaktaki pilotlardan biri kurtarılırken, iki kişilik uçağın ikinci mürettebat üyesi için umutsuz bir arama-kurtarma operasyonunun devam ettiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, sabah erken saatlerde sosyal medya paylaşımında, söz konusu operasyonu "ABD tarihindeki en cesur Arama ve Kurtarma Operasyonlarından biri" olarak nitelendirerek, ikinci pilotun da kurtarıldığını duyurdu.

İran devlet medyası ise bugün, yanmış bir Amerikan uçağının enkaz fotoğraflarını yayımlayarak, üç gün içinde üç Amerikan uçağının düşürüldüğüne dikkat çekti.

ABD, PİLOTLARI KURTARMAK İÇİN OPERASYON DÜZENLEMİŞTİ

ABD, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti.

Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.

Zülfikari ise kayıp pilotu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." demişti.

Kaynak: AA

    Yorumlar (5)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    İran'ın yalan borcu mu mu var? 52 3 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    İran’daki mücahitlerin söylediğine göre İran Abd uçağığını vurarak hasar vermiş uçak mecburi iniş yapmış , Abd de bu durumda uçağın İran’ın eline geçmemesi için kendi uçağını vurmuş konu bu. 22 7 Yanıtla
    Dene Mene Dene Mene:
    Yok öyle olmamış, develer tellal iken yok oda değil inek dağa kaçmış bu da değil Ali babanın çiftliği:)))) 13 7
    Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Benim duyduğuma göre F15 pilotu ikmal uçağından yakıt almak için pompayı kendi uçağına takarken ağzındaki sigaradan yakıt alev almış, 2 pilot bunu görünce kendini fırlatmış. İlk pilot zaten fırlamaymış, koltuksuz fırlamış diyorlar. Bu bana Trump'ın anlattığından daha inandırıcı geldi... 11 5
    Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    Hayır içindeki pilot irana düşmüş canlı şekilde kendini fırlatmış onu rehin almamaları için 3 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
