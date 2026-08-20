Renault’tan Fiziksel Düğme Kararı

Renault, maliyet artışına rağmen sürüş güvenliği için fiziksel düğmeleri koruma kararı aldı. Birçok otomobil üreticisi, kontrol sistemlerini dokunmatik ekranlara taşıyarak maliyetleri düşürme çabalarını "minimalizm" adı altında sunarken, Fransız otomotiv devi Renault, Dacia markasıyla birlikte bu trende karşı durarak araçlarında fiziksel tuşları koruyacağını açıkladı.

Renault Avustralya Genel Müdürü Glen Sealey, GoAuto dergisine verdiği röportajda, geleneksel kontrol sistemlerinin markanın "temel ilkesi" olduğunu vurguladı. Sealey, sürüş sırasında dokunmatik ekrandaki alt menüler arasında kaybolmanın yerine, sık kullanılan işlevlere fiziksel bir tuşla ulaşmanın daha güvenli olduğunu belirtti.

Sürücü güvenliğini değerlendiren Euro NCAP de bu görüşü destekliyor. Kurum, 2026 yılı güvenlik protokollerini güncelleyerek sık kullanılan fonksiyonlar için fiziksel tuşların bulunmasını şart koşmaya başladı. Yapılan geri bildirimler, fiziksel tuşların sürücü dikkat dağınıklığını belirgin ölçüde azalttığını ortaya koyuyor.

"Renault felsefesi, maliyeti daha yüksek olmasına rağmen kısayolları olabildiğince fiziksel düğmelerle sunmak ve aynı zamanda teknolojiyi basit, kullanıcı dostu ve tanıdık kılmak için kullanmaktır." Bu yaklaşım, radyo kanalını değiştirmekten ses seviyesini ayarlamaya ve diğer sık ihtiyaç duyulan özelliklere erişmeye kadar tüm fonksiyonlar için geçerli.

Fiziksel tuşların üretimi ekran yazılımlarına kıyasla daha pahalı olsa da Renault yönetimi, bu ek maliyetin haklı gerekçelere dayandığını savunuyor. Otomotiv sektörünün yıllardır ekran yoğunluklu ve minimalist iç mekan tasarımlarının peşinden koştuğu göz önüne alındığında, Fransız üreticinin bu tutumu oldukça sıra dışı ama anlaşılır.

Ancak uygulamada bazı üreticiler, tüketicilerin her şeyin dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilmesinden memnun olmadığını fark etmeye başladı. Audi, ikonik "tıklama" hissini geri getirme sözü verirken, Volkswagen geçtiğimiz günlerde dokunmatik tuşlar ve devasa ekranlar konusunda aşırıya kaçtıklarını kabul ederek özür niteliğinde açıklamalarda bulundu.

Benzer şekilde Mercedes de düğmeleri kaldırma konusunda "ileri gittiğini" belirtirken, Toyota RAV4 modelinde bazı işlevler için fiziksel tuşlara dönmeye sıcak bakıyor. Eski tarz kokpit tasarımını uzun süre savunan Mazda ise büyük ekranların düğmelerden daha fazla dikkat dağıtmadığını öne sürerek çizgisini değiştiren ender markalardan biri oldu.