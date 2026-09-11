Okan Buruk yanlış tercihlerinin bedelini ödedi - Son Dakika
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Okan Buruk yanlış tercihlerinin bedelini ödedi

Okan Buruk yanlış tercihlerinin bedelini ödedi
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Galatasaray, Sporting deplasmanında aldığı 3-1'lik yenilgiyle transfer planlamasındaki eksiklerle yüzleşti. Yeni isimlerin büyük bölümünün tercih edilmemesi, Barış Alper'in santrforda ve Jakobs'un stoperde oynatılması sonrası mağlubiyet kaçınılmaz oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lizbon’a konuk olan Galatasaray, sahadan mağlubiyetle ayrılırken sergilenen futbol ve kadro tercihlerindeki aksaklıklar eleştiri oklarının hedefi oldu. Portekiz deplasmanında alınan yenilgi sonrası sarı-kırmızılılardaki kadro planlaması ve mühendislik hataları yeniden yüksek sesle tartışılmaya başlandı.

BARIŞ VE JAKOBS FARKLI MEVKİLERDE

Sakatlığı bulunan Victor Osimhen’in yokluğunda hücum hattında yaşanan tıkanıklık sahaya net şekilde yansıdı. Asıl mevkisi kanat olan Barış Alper Yılmaz’ın santrforda görev yapması, Şampiyonlar Ligi seviyesindeki bir mücadelede Galatasaray’ın hücum gücünü oldukça sınırladı. Aynı şekilde Ismail Jakobs'un da Galatasaray kariyerinde ilk kez stoperde görev yapmasıyla mağlubiyet kaçınılmaz oldu. 

OKAN BURUK'UN TARTIŞILAN TERCİHLERİ

Sadece hücum hattında değil, orta saha ve defans kurgusunda da yaşanan uyumsuzluk gözlerden kaçmadı. Avrupa maratonunun yüksek temposuna ayak uydurmakta zorlanan sarı-kırmızılı ekip, oyun kurulumunda ve savunma geçişlerinde büyük açıklar verdi. Lizbon deplasmanında alınan bu sonuç, teknik heyet ve yönetimin transfer dönemindeki tercihlerini bir kez daha sorgulatır hale getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Okan Buruk, Sporting, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk yanlış tercihlerinin bedelini ödedi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • 7 İphone 7 İphone:
    barışı oynatan aklın taaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 2 0 Yanıtla
  • maximusti35 maximusti35:
    salai de sağbek değil ve olamadı da. süperligte hissedilmiyor ama şamp liginde pozisyon almada hamle yapmakta yetersizliği ampul gibi çaktı 0 0 Yanıtla
  • kementayhan5252@gmail.com [email protected]:
    taraftar Okan dan daha çok bilgili transferler son güne bırakılmaz hele hele 4 sene üst üste şampiyon olan takım şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takım hiç burakmaz son dakika ya millet kendini paraladı transfer diye haklı olarak 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Okan Buruk yanlış tercihlerinin bedelini ödedi - Son Dakika
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