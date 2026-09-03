Renault Scenic E-Tech 2027\'de kapsamlı güncellemeyle geliyor, LFP bataryayla menzil 467 km

Renault, elektrikli SUV modeli Scenic E-Tech için Avrupa'da kapsamlı bir güncelleme hazırlıyor. 2027 ortalarında piyasaya sürülmesi beklenen araç, daha büyük batarya ve gelişmiş teknolojilerle BYD Sealion 7 ve Zeekr 7X gibi rakiplerine karşı iddiasını artıracak.

En dikkat çekici yenilik, giriş seviyesindeki 60 kWh bataryanın yerini alacak 67 kWh'lik LFP batarya olacak. Bu batarya, 160 kW gücündeki motorla birlikte WLTP menzilini 467 km'ye çıkararak Tesla Model Y RWD'nin menzilini geride bırakıyor. Renault, lansman tarihi ve mevcut motorun kaldırılıp kaldırılmayacağına dair açıklama yapmadı.

Sürüş destek sistemleri de yenilendi. Uyarlanabilir hız sabitleyici 'çoklu hedef' özelliğiyle daha akıllı hale gelirken, Acil Durdurma Yardımı eklendi. Aktif Sürücü Destek ekranı iyileştirildi ve geçici yanal konumlandırma daha hızlı tepki veriyor.