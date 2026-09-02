Ağustos\'ta en çok satılan otomobil Togg T10X oldu, 2 bin 939 adetle zirvede

Türkiye otomobil pazarında Ağustos ayı satış rakamları açıklandı. Bu dönemde en çok satan model, yerli otomobil Togg T10X oldu.

Togg T10X, 2 bin 939 adetlik satış adediyle dikkat çekti. Bu başarısıyla Renault Duster ve Toyota Corolla gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak satış listesinin zirvesine yerleşti.