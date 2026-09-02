Ağustos'ta en çok satılan otomobil Togg T10X oldu, 2 bin 939 adetle zirvede - Son Dakika
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Ağustos'ta en çok satılan otomobil Togg T10X oldu, 2 bin 939 adetle zirvede

Ağustos\'ta en çok satılan otomobil Togg T10X oldu, 2 bin 939 adetle zirvede
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Türkiye otomobil pazarında Ağustos ayı satış rakamları açıklandı. Yerli otomobil Togg T10X, 2 bin 939 adetlik satış adediyle ayın en çok satan modeli oldu ve Renault Duster ile Toyota Corolla'yı geride bırakarak zirveye yerleşti.

Türkiye otomobil pazarında Ağustos ayı satış rakamları açıklandı. Bu dönemde en çok satan model, yerli otomobil Togg T10X oldu.

Togg T10X, 2 bin 939 adetlik satış adediyle dikkat çekti. Bu başarısıyla Renault Duster ve Toyota Corolla gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak satış listesinin zirvesine yerleşti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Ağustos'ta en çok satılan otomobil Togg T10X oldu, 2 bin 939 adetle zirvede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağustos'ta en çok satılan otomobil Togg T10X oldu, 2 bin 939 adetle zirvede - Son Dakika
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