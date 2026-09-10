Renault, Latin Amerika için yeni Niagara pikabını Arjantin\'de üretecek

Guyancourt, Fransa, 10 Eylül (Reuters) – Renault, Perşembe günü yeni Niagara pikapını tanıttı. Bu model Paris sokaklarında sırıtabilir ama Fransız üreticinin Latin Amerika büyüme stratejisinin merkezinde yer alıyor.

Renault, Avrupa'ya bağımlılığını azaltmak için Latin Amerika, Hindistan ve Güney Kore'yi hedefliyor. Avrupa, 2026'nın ilk yarısında satışlarının %70'inden fazlasını oluşturdu; ancak şirket burada Çin markalarından yoğun rekabetle karşı karşıya. Pikaplar Latin Amerika araç satışlarının %30'una kadar çıkıyor.

Niagara, selefi Renault Oroch'tan daha uzun ve Arjantin'in Cordoba kentindeki Renault fabrikasında monte edilecek. Renault, yeni modelin Latin Amerika'nın yarım tonluk pikap segmentinde Fiat Toro, Ford Maverick, Chevrolet Montana ve RAM Rampage gibi pazar liderlerine meydan okumasına yardımcı olmasını umuyor.

Renault hafif ticari araç ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Frederic Clermont gazetecilere 'Biz bir yabancıyız ama sağlam bir yabancıyız' dedi. 'Sıfırdan başlamıyoruz, ticari araçlarda sağlam bir geçmişimiz var.'

Kamyonet öncelikle profesyonel müşterilere yönelik olsa da Renault, çift kabin tasarımı ve entegre kargo yatağının akşam ve hafta sonları özel kullanım için de yeterince çok yönlü olduğunu söyledi. Niagara ayrıca belirgin ön yüz ve dekoratif roll barlar dahil klasik ABD pikap tasarım özelliklerini taşıyor.

Kamyonet ağırlıklı olarak Brezilya, Arjantin ve Kolombiya'da satılacak; önce içten yanmalı motorlu modeller, ardından hibrit versiyonlar gelecek.

Yılın ilk yarısında Brezilya Renault'nun yedinci, Arjantin ise on üçüncü en büyük pazarıydı. Ancak Avrupa-Türkiye-Fas bölgesi dışında bu ülkeler sırasıyla birinci ve dördüncü sırada yer aldı.

(Haber: Gilles Guillaume. Düzenleme: Mark Potter) Reuters | © Telif Thomson Reuters 2026.