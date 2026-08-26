Renault 5 E-Tech Elektrikli'ye Güncelleme
Renault, 5 E-Tech Elektrikli modelini performans artırıcı güncellemelerle yeniledi.
Renault, ikonik elektrikli temsilcisi 5 E-Tech Elektrikli modelini teknik altyapı, menzil ve kabin içi teknolojiler bazında kapsamlı bir güncellemeden geçirdi. Gövde altı aerodinamik iyileştirmeler ve diğer yenilikler, aracın genel performansını artırmayı hedefliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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