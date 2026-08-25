Birlikte can veren iki kız kardeş, aynı eve gelin gitmiş - Son Dakika
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Birlikte can veren iki kız kardeş, aynı eve gelin gitmiş

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Çamaş ilçesinde fındık toplarken uçurumdan dereye düşen 60 ve 65 yaşındaki iki kız kardeş, aynı gün toprağa verildi. Kardeşlerin aynı eve gelin gittikleri, kendileri kardeş olan erkeklerle evlendiği öğrenildi.

Ordu'nun Çamaş ilçesinde uçurumdan dereye düşen Melehat (60) ve Fatma Gümüş (65) isimli iki kız kardeş, son yolculuğuna uğurlandı. 

UÇURUMA DÜŞEREK ÖLDÜLER

Olay, Çamaş ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi Domşu Küme Evleri mevkisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendilerine ait bahçeye giden Melehat Gümüş ile kardeşi Fatma Gümüş'ten haber alınamaması üzerine yakınları ve mahalle sakinleri tarafından arama çalışması başlatıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı. İlk değerlendirmelere göre, iki kardeşin bahçede bulundukları ve fındık topladıkları sırada dengelerini kaybederek uçurumdan dereye düştüğü tespit edildi.

Birlikte can veren iki kız kardeş, aynı eve gelin gitmiş

İki kardeş için Çamaş ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kardeşler, ikindi namazı sonrası evlerinin önünde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi.

KENDİLERİ GİBİ İKİ KARDEŞLE EVLENMİŞLER

Öte yandan hayatını kaybeden kardeşlerin, kendileri gibi kardeş olan erkeklerle evlendiği bilgisine ulaşıldı. Melehat Gümüş'ün Ali Gümüş ile evli ve 6 çocuk annesi olduğu, Fatma Gümüş'ün ise Mehmet Gümüş ile evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Birlikte can veren iki kız kardeş, aynı eve gelin gitmiş

Hayatını kaybeden iki kardeşten geriye ise bahçede topladıkları fındıklar kaldı. Kardeşler, hayatlarını kaybettikleri yerden yaklaşık 50 metre uzaklıkta, fındık topladıkları bahçe içerisinde bulunan mezarlığa defnedildi.

Birlikte can veren iki kız kardeş, aynı eve gelin gitmiş

"KADER ONLARI AYIRMADI"

Vefat eden kardeşlerin komşusu Kemal Yaman, "Şu anda bizim buralarda fındık toplama zamanı. Bu ablalarımız, kendi bahçelerinde fındık toplarken öğlen yemeğe gelmemiş. Sonra telefonlarını arıyorlar ve telefona bakmayınca aramaya çıkılıyor. Arama yapılınca uçurumun ardından alt taraftaki derede cenazeleri bulunuyor. Nasıl gittikleri belli değil ama bizim tahminimiz birisi giderken diğeri elini uzattı, iki kardeş yuvarlandı. Zaten bu iki kardeş aynı evde doğup büyüdü, aynı eve gelin gitti. Belki yanlarında başkası olsaydı farklı olabilirdi, o esnada ikisi birlikte fındık topluyormuş" dedi.

Öte yandan olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Çamaş, Gümüş, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Birlikte can veren iki kız kardeş, aynı eve gelin gitmiş - Son Dakika

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