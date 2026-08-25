Koçaryan ve Oğlu Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Koçaryan ve Oğlu Gözaltına Alındı

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Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve 5 kişi yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve oğlu Sedrak Koçaryan dahil 6 kişi, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ermenistan Yolsuzlukla Mücadele Komitesinden yapılan açıklamada, eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın 1998-2008 yılları arasındaki resmi konumunu kullanarak devlet varlıklarının piyasa değerinin altında yasa dışı şekilde kendisine ve yakınlarına devredildiğine dair somut kanıtlar elde edildiği belirtildi. Varlıkların, gerçek sahipliğinin ve iddia edilen suç kaynağınının gizlendiği aktarıldı. Soruşturma kapsamında eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve oğlu Sedrak Koçaryan ile suç planlarına karışan diğer şahıslar da dahil olmak üzere toplam 6 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Ermenistan Başsavcılığı'na göre 71 yaşındaki Koçaryan hakkında yetkiyi kötüye kullanma, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla dava açıldı.

Koçaryan, 1998'den 2008'e kadar Ermenistan'ın ikinci cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

Kaynak: İHA

Ermenistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Koçaryan ve Oğlu Gözaltına Alındı - Son Dakika

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