Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Göçmene ihtiyacımız var - Son Dakika
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Göçmene ihtiyacımız var

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Göçmene ihtiyacımız var
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Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier çarpıcı bir açıklama yaptı. Almanya'nın iş gücü ihtiyacına dikkat çeken Steinmeier, "Bu ülkede sistemin çalışması için göçmene ihtiyaç var. Hastaneler, bakım evleri ve özel sektör bununla ayakta duruyor" dedi.

Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin göçmenleri ülkelerine geri gönderme planları üzerine yürütülen alevli tartışmaların ortasında, vatandaşları kökenlerine göre bölmeye karşı uyarıda bulundu.

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Berlin'deki bir etkinlikte konuşan Steinmeier, "Anayasamız nettir: Birinci veya ikinci sınıf vatandaş yoktur," dedi. Steinmeier, doğal yollarla vatandaşlığa geçişle Alman olan kişilerin, doğuştan vatandaşlık kazananlarla aynı haklara sahip olduğunu vurguladı.

"Bizi Alman yapan sadece büyükbaba ve büyükannelerimizin kökenleri değildir. Damarlarımızda akan kan da değildir," diyen Steinmeier, önemli olanın ortak bir dil, özgürlük içinde barış içinde bir arada yaşama iradesi ve anayasaya bağlılık olduğunu ekledi.

"HASTANELER, BAKIM EVLERİ BUNUNLA AYAKTA DURUYOR"

Almanya'nın iş gücüne ihtiyacı olduğunu belirten Steinmeier, "Bu ülkede sistemin çalışması için göçmene ihtiyaç var. Hastaneler, bakım evleri ve özel sektör bununla ayakta duruyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Frank-Walter Steinmeier Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Göçmene ihtiyacımız var - Son Dakika

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