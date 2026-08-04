Temmuz'da Renault Boreal Satışta Zirvede - Son Dakika
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Temmuz'da Renault Boreal Satışta Zirvede

Temmuz\'da Renault Boreal Satışta Zirvede
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Temmuz ayında Renault Boreal liderliği, Togg T10X ise ikinci sırayı aldı. Tüketici tercihleri değişiyor.

Otomotiv sektöründe yaşanan hızlı değişim, tüketicilerin tercihlerini de etkilemeye devam ediyor. Temmuz ayı satış verileri, Renault Boreal'in liderliği ele geçirdiğini ve Togg T10X'in ikinci sırada yer aldığını gösteriyor. Toyota Corolla, Volkswagen Taigo ve Hyundai i20 gibi modeller de listenin üst sıralarındaki güçlü konumlarını korudu.

Geçtiğimiz aylarda Renault Clio ve Fiat Egea Sedan gibi modeller pazarın zirvesinde yer alırken, temmuz ayında tüketici tercihlerinin yeni modellere yöneldiği görülüyor. Sektördeki bu değişim, otomobil markalarının sunduğu kampanya ve yeni model stratejilerinin satışlara doğrudan yansıdığını ortaya koyuyor. Renault Boreal, 3.031 adetlik satışla en çok tercih edilen otomobil olurken, Togg T10X 2.841 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı.

Listenin devamında ise Renault Duster 1.929 adetle altıncı, Togg T10F 1.759 adetle yedinci, Nissan Qashqai 1.684 adet, Hyundai Tucson 1.615 adet ve Renault Megane Sedan 1.560 adetlik satış rakamlarıyla ilk on listesini tamamladı. Sıfır otomobil pazarındaki bu değişimler, otomobil almak isteyen kullanıcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Temmuz ayındaki satış başarısında en önemli etken neydi, önümüzdeki aylarda zirve değişikliği yaşanır mı, zaman gösterecek.

Kaynak: Haber Merkezi

TOGG T10X, Otomobil, Renault, Ekonomi, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Temmuz'da Renault Boreal Satışta Zirvede - Son Dakika

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