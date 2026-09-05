İkinci el otomobilde Renault Megane ortalama 7 günde alıcı buluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İkinci el otomobilde Renault Megane ortalama 7 günde alıcı buluyor

İkinci el otomobilde Renault Megane ortalama 7 günde alıcı buluyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkinci el otomobil piyasasında bazı modeller çok daha hızlı satılıyor. İlana çıktıktan sonra ortalama 7 gün içinde alıcı bulan 20 model arasında Renault Megane ilk sırada yer alırken, bu durum satıcılara avantaj sağlıyor ve aracın değerini korumasına yardımcı oluyor.

İkinci el otomobil satın alırken fiyat kadar aracın ne kadar hızlı satıldığı da önem taşıyor. İlan süresi, talebi ve modelin likiditesini gösteriyor. Bazı otomobiller diğerlerine kıyasla çok daha kısa sürede alıcı buluyor.

İlana çıktıktan sonra ortalama 7 gün içinde satılan 20 model, ikinci el piyasasının en hızlı el değiştiren otomobilleri olarak öne çıkıyor. Yüksek talep gören bu modeller, satıcılara avantaj sağlıyor; kısa ilan süresi aracın değerini korumasına yardımcı oluyor.

Listede Renault Megane ortalama 1-7 gün ile ilk sırada yer alıyor. Onu 5-7 günle Nissan Qashqai, 7-10 günle Fiat Egea takip ediyor. Uzmanlar, doğru fiyatlandırılmış ve bakımlı araçların kısa sürede satıldığını, bunun da güvenli bir ticaret ortamı oluşturduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Renault, Ekonomi, Megane, Son Dakika

Son Dakika Otomobil İkinci el otomobilde Renault Megane ortalama 7 günde alıcı buluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melisa Döngel’den iddialı klip Cesur hareketleriyle dikkat çekti Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti
Derede kayalıklar arasına sıkışan bozayıyı mahalleli kurtardı Derede kayalıklar arasına sıkışan bozayıyı mahalleli kurtardı
Beşiktaş’ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü’de Rakam bomba Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü'de! Rakam bomba
İzmir’de belediyeye ait kafeye silahlı saldırı O anlar kamerada İzmir'de belediyeye ait kafeye silahlı saldırı! O anlar kamerada
Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi Ekipler gözlerine inanamadı Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi! Ekipler gözlerine inanamadı
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları

11:54
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?
11:14
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
11:01
Hemşireden infial yaratan paylaşım
Hemşireden infial yaratan paylaşım
10:44
Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor Doktorun “hatırlamıyorum“ savunması yetmedi
Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Doktorun "hatırlamıyorum" savunması yetmedi
10:31
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
09:43
Ankara’da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 12:17:21. #7.12#
SON DAKİKA: İkinci el otomobilde Renault Megane ortalama 7 günde alıcı buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement