Kastamonu'nun Cide ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Cide ilçesi İlçe Otogarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Fiat marka otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Olayda yaralanan olmazken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU
Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobili küle dönmekten itfaiye kurtardı - Son Dakika
