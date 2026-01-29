Hatay\'da FİAT ve BMW Çarpıştı

Hatay'da FİAT marka minibüs ile BMW marka otomobilin çarpıştığı kaza araç kamerasına yansıdı. Kazada minibüs sürücüsü yaralandı.
Kaza; Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde yaşandı. Kavşakta dönüş yapmak isteyen M.T. idaresindeki 01 BDT 951 plakalı FİAT marka minibüs, Hüseyin Doğan idaresindeki 46 AJL 312 plakalı BMW marka otomobille çarpıştı. Kazada minibüsün sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza anıysa anbean araç kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
