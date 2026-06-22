Paribu iştiraki CoinMENA\'dan bankacılık devi Standard Chartered ile stratejik iş birliği

Türkiye'nin önde gelen dijital varlık platformu Paribu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iştiraki CoinMENA FZE, fiat ödeme altyapısını güçlendirmek üzere Birleşik Krallık merkezli bankacılık devi Standard Chartered ile stratejik iş birliğine gitti. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde lisanslı bir kripto varlık alım satım platformu olarak hizmet veren CoinMENA, anlaşmayla kullanıcı varlıklarını Standard Chartered nezdindeki korumalı hesaplarda tutacak. İşlemleri sanal hesaplar üzerinden tek noktadan yönetmeyi olanaklı kılan bu anlaşmanın, fiat yatırma süreçlerini hızlandırması ve CoinMENA'nın operasyonel ölçeklenebilirliğini artırması hedefleniyor.

PARIBU’NUN KURUMSAL İTİBARINI VE BÖLGESEL KONUMUNU ÖNE ÇIKARIYOR

CoinMENA’nın Asya, Afrika ve Orta Doğu pazarlarına odaklanan, faal olduğu her pazarda kripto varlık alım satımı, dijital varlık saklama, tokenizasyon, stabil kripto varlıklar gibi alanlarda aktif girişimleri bulunan StanChart ile yaptığı iş birliği, geleneksel finans kuruluşları ile regülasyona tabi kripto yerlisi platformların giderek yakınlaştığı bir dönemde geldi. 850 milyar doları aşan aktif büyüklüğü ve Financial Stability Board tarafından verilen “sistemik öneme sahip banka” (G-SIB) titriyle geleneksel finansın devleri arasında yer alan StanChart, aynı zamanda geleneksel finans-blokzincir entegrasyonu konusundaki en iddialı bankacılık devlerinden biri olarak görülüyor. Bu yönüyle, CoinMENA ve Standard Chartered iş birliği; Paribu ve iştiraklerinin finansal gücünü, kurumsal güvenilirliğini ve bölgesel konumunu öne çıkarıyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK FINTECH SATIN ALMASIYLA PARIBU’YA DAHİL OLDU

2020’de Talal Tabbaa ve Dina Sam’an tarafından kurulan ve 45’ten fazla ülkede 1,5 milyonu aşkn bireysel ve kurumsal kullanıcıya hizmet veren CoinMENA, CoinMENA B.S.C. ile Bahreyn’de, CoinMENA FZE ile Dubai’de lisanslı faaliyet gösteriyor. 2017'den bu yana Türkiye'de blokzincir ekosisteminin gelişimine öncülük eden, Paribu Custody markasıyla dijital varlık saklama alanına da odaklanan Paribu, Aralık 2025'te Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük fintech satın almasına imza atarak CoinMENA'yı bünyesine katmıştı. Toplam değeri 240 milyon dolara kadar olan bu satın alma, Paribu’ya 19.06.2026 CoinMENA’nın aktif lisansları üzerinden dijital varlık benimsemesinin en yüksek olduğu pazarların başında gelen MENA’ya doğrudan erişim olanağı sunmuştu.