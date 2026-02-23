Malatya\'da Park Halindeki Araç Alev Aldı

Malatya'da park halindeki bir araç aniden alev aldı. İtfaiye tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki 23 K 0810 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil henüz bilenmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alevlerin sardığı araç, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aracın kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA