2026\'da En Uygun Elektrikli Araç Sigortaları

Go.Compare, 2026'nın ilk çeyreğinde elektrikli araç sigorta poliçelerini inceleyerek en düşük yıllık primlere sahip modelleri belirledi. Fiat 500, ortalama 278 sterlin ile en ucuz sigortalanan EV olurken, onu 304 sterlinle Mini Cooper ve 333 sterlinle Dacia Spring takip etti. En pahalı model ise 861 sterlinle Porsche Taycan oldu.

Devlet, 37.000 sterlinin altındaki elektrikli araçlar için 3.750 sterline varan hibeler sunuyor. Band 1 araçlar 3.750 sterlin, Band 2 araçlar ise 1.500 sterlin indirimden yararlanabiliyor. Uygun fiyatlı sigorta ve hibeler, EV sahibi olmayı daha cazip kılıyor.