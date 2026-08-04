Sıfır Araç Skandalı: 2025 Model, Hasarlı Çıktı! - Son Dakika
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Sıfır Araç Skandalı: 2025 Model, Hasarlı Çıktı!

Sıfır Araç Skandalı: 2025 Model, Hasarlı Çıktı!
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Gaziantep'te Gazi Albayrak, Tofaş Fiat bayisinden sıfır olarak satın aldığı aracın ekspertizde hasarlı ve 2026 model yerine 2025 model olduğunu öğrendi. Bayinin sorunu kabul etmediğini belirten Albayrak, araç için cuma gününe kadar süre verdiğini, aksi halde aracı kepçeyle ezeceğini söyledi. Tüketicilere araç alırken ekspertiz yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Gaziantep’te bayiden sıfır kilometre olarak 1,5 milyon TL’ye satın aldığı otomobili ekspertize götüren Gazi Albayrak, hayatının şokunu yaşadı. Sıfır diye aldığı aracın boyalı ve onarılmış olduğunu öğrenen Albayrak, 2026 model diye teslim edilen aracın da 2025 model çıktığını belirtti. Mağduriyetinin giderilmemesi durumunda tepkisini dile getiren Albayrak, bayiye cuma gününe kadar süre vererek aracı kepçeyle ezeceğini söyledi.

Sıfır Araç Skandalı: 2025 Model, Hasarlı Çıktı!

IŞIK YANSIMASI ŞÜPHELENDİRDİ

Gaziantep’te yaşayan Gazi Albayrak, Temmuz ayında yetkili bayiden sıfır kilometre Egea marka bir otomobil satın aldı. Aracı teslim alırken kaput üzerindeki ufak bir çizik nedeniyle kendisine 30 bin TL indirim yapıldığını ve buna dair bir muvafakatname imzaladığını belirten Albayrak, 1 ay sonra aracındaki büyük ayıbı fark etti. İş yerinin önünde duran aracının sağ arka kapısında ışık yansımasıyla dalgalanmalar sezerek otomobili ekspertize götüren Albayrak, kapının kazalı, boyalı ve onarılmış olduğunu öğrendi.

Sıfır Araç Skandalı: 2025 Model, Hasarlı Çıktı!

2026 MODEL DİYE SATILAN ARAÇ 2025 MODEL ÇIKTI

Ekspertiz incelemesinin ardından evrakları detaylıca kontrol eden Albayrak, ikinci bir şokla karşılaştı. 2026 yılı Temmuz ayında "2026 model" olarak teslim aldığı aracın ruhsat ve evrak detaylarında 2025 model olduğunu tespit etti. Bayiye durumu bildirdiğinde sorunun kendilerinden kaynaklanmadığı yanıtını aldığını belirten Albayrak, avukatı aracılığıyla hukuki süreç başlattı.

Sıfır Araç Skandalı: 2025 Model, Hasarlı Çıktı!

"GPS KAYITLARINDA 3 BİN 600 SAYFA DETAY VAR"

Süreç içerisinde araca GPS takip sistemi taktırdığını ifade eden Albayrak, otomobilin geçmişine dair 3 bin 600 sayfalık hareket kaydı bulunduğunu belirtti. Mağduriyetini ilettiği bayinin ise kendisine çözüm sunmak yerine 150 bin TL ek fark ödemesi karşılığında değişim teklif ettiğini öne sürdü.

Sıfır Araç Skandalı: 2025 Model, Hasarlı Çıktı!

"KEPÇEYLE EZECEĞİM"

Yaşanan duruma sert tepki gösteren ve bayiye cuma günü öğleden sonraya kadar mühlet veren Gazi Albayrak, yetkililere şöyle seslendi: "Bu yapılan haksızlığı sineye çekmeyeceğim. Cuma günü öğleden sonraya kadar süre veriyorum; gelip aracı kontrol etsinler. Kazanın bana ait olmadığını tespit ettikten sonra eğer sorun giderilmezse bu 1,5 milyon liralık arabayı herkesin gözü önünde kepçe ile ezeceğim. Tüm Türkiye'ye de sıfır araç alırken ekspertiz yaptırmadan teslim almamalarını tavsiye ediyorum."

Kaynak: İHA

Gazi Albayrak, Gaziantep, 3. Sayfa, Ekonomi, Tofaş, Fiat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sıfır Araç Skandalı: 2025 Model, Hasarlı Çıktı! - Son Dakika

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