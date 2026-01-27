Yozgat'ta Otomobil Dere Yatağına Uçtu - Son Dakika
Yozgat'ta Otomobil Dere Yatağına Uçtu

27.01.2026 19:48
Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yozgat- Ankara karayolu Başıbüyüklü köyü mevkiinde meydana geldi. M.K. (19) idaresindeki 66 DP 458 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

20:56
