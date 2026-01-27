Yozgat\'ta Otomobil Dere Yatağına Uçtu

Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yozgat- Ankara karayolu Başıbüyüklü köyü mevkiinde meydana geldi. M.K. (19) idaresindeki 66 DP 458 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT