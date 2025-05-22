Biden\'ın kaç aylık ömrü kaldı? Eski Beyaz Saray doktoru konuştu

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın prostat kanserinin dördüncü evrede olduğu ve kemiklere metastaz yaptığı açıklandı. Eski Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson, Biden'ın 12 ila 18 ay içinde hayatını kaybedebileceğini öne sürdü.

ESKİ BEYAZ SARAY DOKTORU KONUŞTU

Barack Obama ve Donald Trump'ın da Beyaz Saray doktoru olarak görev yapan Temsilciler Meclisi üyesi Ronny Jackson, Joe Biden'ın prostat kanseriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HASTALIK ÇOK İLERLEMİŞ GÖRÜNÜYOR"

Jackson, "Bu benim uzmanlık alanım değil ancak görüştüğüm birçok üroloğa göre Biden'ın 12 ila 18 ay ömrü kalmış olabilir. Umarım daha uzun yaşar ama hastalık çok ilerlemiş görünüyor" ifadelerini kullandı.