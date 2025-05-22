Biden'ın kaç aylık ömrü kaldı? Eski Beyaz Saray doktoru konuştu - Son Dakika
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Dünya

Biden'ın kaç aylık ömrü kaldı? Eski Beyaz Saray doktoru konuştu

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Biden\'ın kaç aylık ömrü kaldı? Eski Beyaz Saray doktoru konuştu
22.05.2025 09:03  Güncelleme: 09:13
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Biden\'ın kaç aylık ömrü kaldı? Eski Beyaz Saray doktoru konuştu
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Eski Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson, dördüncü evre prostat kanseri olan eski ABD Başkanı Joe Biden'ın hastalığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Jackson "Bu benim uzmanlık alanım değil ancak görüştüğüm birçok üroloğa göre Biden'ın 12 ila 18 ay ömrü kalmış olabilir. Umarım daha uzun yaşar ama hastalık çok ilerlemiş görünüyor" dedi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın prostat kanserinin dördüncü evrede olduğu ve kemiklere metastaz yaptığı açıklandı. Eski Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson, Biden'ın 12 ila 18 ay içinde hayatını kaybedebileceğini öne sürdü.

ESKİ BEYAZ SARAY DOKTORU KONUŞTU

Barack Obama ve Donald Trump'ın da Beyaz Saray doktoru olarak görev yapan Temsilciler Meclisi üyesi Ronny Jackson, Joe Biden'ın prostat kanseriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HASTALIK ÇOK İLERLEMİŞ GÖRÜNÜYOR"

Jackson, "Bu benim uzmanlık alanım değil ancak görüştüğüm birçok üroloğa göre Biden'ın 12 ila 18 ay ömrü kalmış olabilir. Umarım daha uzun yaşar ama hastalık çok ilerlemiş görünüyor" ifadelerini kullandı.

Biden\'ın kaç aylık ömrü kaldı? Eski Beyaz Saray doktoru konuştu

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Son Dakika Dünya Biden'ın kaç aylık ömrü kaldı? Eski Beyaz Saray doktoru konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yahya Gültekin:
    ALLAH uzun ömürler versin İNŞALLAH yarabbi kolay ölüm verme yarabbi feryad figanı acıdan semaya ulaşsın İNŞALLAH 24 saat yanardağ gibi ateşler içinde olsun İNŞALLAH 84 6 Yanıtla
  • osman şahin:
    İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ HASTALIĞA ÖLÜME BİLE SEVİNEN ZAVALI ÇARESİZ İNSANLAR VAR BU HASTALIĞA HER DİNDEN VE HER IRKTAN YAKALANAN İNSANLAR VAR 1 2 Yanıtla
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