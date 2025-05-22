Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın prostat kanserinin dördüncü evrede olduğu ve kemiklere metastaz yaptığı açıklandı. Eski Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson, Biden'ın 12 ila 18 ay içinde hayatını kaybedebileceğini öne sürdü.
Barack Obama ve Donald Trump'ın da Beyaz Saray doktoru olarak görev yapan Temsilciler Meclisi üyesi Ronny Jackson, Joe Biden'ın prostat kanseriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Jackson, "Bu benim uzmanlık alanım değil ancak görüştüğüm birçok üroloğa göre Biden'ın 12 ila 18 ay ömrü kalmış olabilir. Umarım daha uzun yaşar ama hastalık çok ilerlemiş görünüyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Biden'ın kaç aylık ömrü kaldı? Eski Beyaz Saray doktoru konuştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)