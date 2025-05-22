Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız - Son Dakika
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Politika

Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız

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Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
22.05.2025 08:29
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Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
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CHP lideri Özgür Özel, asgari ücretle ilgili çalışanları heyecanlandıran bir hamleye hazırlanıyor. Özel, ''Asgari ücrete temmuz ayında hakikatli bir zam yapılması için, çalışmaları başlatmaya karar verdik. Sendikaların önerilerini alarak, işçilerle, işverenlerle görüşerek, küçük işletmeler, KOBİ'ler için bu yükün onların sırtına kalmayacak şekilde asgari ücrete temmuz ayında zam alacağız'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pendik'te partisinin düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitinginde yaptığı konuşmada Pendik'in Türkiye'de emekçilerin en yoğun olduğu bölgelerden biri olduğunu belirterek, asgari ücret mesajı verdi.

"ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ZAM ALACAĞIZ"

Özel, "Bir anda yüzde 47,5 olan faizler KOBİ'lerin, sanayicilerin kullandığı kredilerin faizlerini yüzde 70'lere çıkardı. TÜİK'e göre 4 aylık enflasyon yüzde 13. Yıl başında 22 bin TL olan asgari ücret, şu anda alım gücü olarak o günün 19 bin TL'sine indi. Yani 3 bin TL eridi. ENAG'a göre 4 bin 400 TL eridi. Geçen seçimlerden önce enflasyonist ortamda asgari ücrete gerekirse 4 kez zam yaparız diyorlardı. Şu anda 4 ayda verilen zamdan fazlası gitti. Yarından itibaren bütün işçi sendikalarını, konfederasyonları ziyaret takvimimize alarak hem işçi örgütleriyle, hem işveren örgütleriyle hem işçilerle birlikte asgari ücrete temmuz ayında hakikatli bir zam yapılması için, bir ara zam için çalışmaları başlatmaya karar verdik. Sendikaların önerilerini alarak, gerekli araştırmaları gerekli çalışmaları yaparak, işçilerle, işverenlerle görüşerek, küçük işletmeler, KOBİ'ler için bu yükün onların sırtına gelmesini engelleyecek çözüm önerilerini dile getirerek asgari ücrete temmuz ayında zam alacağız." ifadelerini kullandı.

Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"36 ARKADAŞIMIZI ALINLARINDAN ÖPÜYORUM"

Saraçhane'de binlerce gözaltı, 301 tutuklama olmuştu. Halen 36 genç arkadaşımız tutuklu bulunuyor. Bugün Boğaziçi tutuklularının tutukluluğuna karar verecek hakim gitmiş, bir hafta yıllık izne ayrılmış. Çocuklara diyorlar ki 'Bir hafta daha bekle.' Adeta muhalif gençlere, itiraz eden gençlere, üniversite gençliğine düşman hukuku uyguluyorlar. Darbeye karşı direnişi başlatan İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, tüm Türkiye'deki bütün genç arkadaşlarımızın emeğine ve yüreğine sağlık. İçeride bulunan 36 arkadaşımızın da alınlarından öpüyoruz.

"PARTİMİZE OY VEREN KÜRT SEÇMENİ CEZALANDIRMAK İSTEYEN BİR ANLAYIŞ VAR"

Biliyorsunuz hem Ataşehir'de, hem Kartal'da birer belediye başkan yardımcısı, sekiz belediyemizde de birer belediye meclis üyemizi toplayıp, belediyelere akıllarınca korku salmak, belediye başkanlarımızı tedirgin etmek ve o belediye meclis üyeleri üzerinden onlarla birlikte partimize oy veren Kürt seçmenleri cezalandırmak isteyen bir anlayış var. Buna DEM Parti, Kent Uzlaşısı diyor. Bunun bizim partimizdeki ismi daha geniş. Biz buna Pendik İttifakı, İstanbul İttifakı, Türkiye İttifakı diyoruz. Ama DEM'den, ama diğer partilerden kanaat önderi, oy getirebilecek, hatta geçmişte başka partide siyaset yaptılarsa da eğer demokratsa, bu ülkenin bütünlüğü ile bir sorunu yoksa, vatanına, milletine bağlı ise bu ittifakın içine alıyoruz.

"BÖYLE BİR SUÇ VARSA O SUÇUN FAİLİ BENİM"

Türkiye'de tüm illerde, birçok ilçede çeşitli siyasi partilerden isimler alındı. İstanbul'da da ilçelerde birer, ikişer DEM'de geçmişte siyaset yapmış ya da Kürtlerin kanaat önderlerinden oy verecekleri isimler listelerde yer aldı. Bu ne bir kusur, ne bir günah. Ama savcı şöyle yazmış, 'Batıda belediye kazanamayacakları yerlerde CHP listelerinden seçime girmek suretiyle, batıdaki Kürtlerin temsil imkanı kazandığı…' Bunu suç olarak gösteriyor. Eğer böyle bir suç varsa o suçun faili benim kardeşim, ben. Açıkça hem bir yandan PKK ile pazarlık ediyor, PKK ile bir süreç yürütüyorlar. Abdullah Öcalan'a methiyeler düzüyorlar. Diğer taraftan belediye meclislerinde yer alan birer Kürt vatandaşı alıp içeri koyuyorlar, HDK'dan yargılıyorlar. Bugün onların duruşması vardı. HDK'nın, başta İzmir 12'nci Ağır Ceza'nın karar olmak üzere çokça kararda bir kongre olduğu, terör örgütü olmadığı yazdığı halde 10 kişiyi bugün 10 saat yargılayıp Eylül'ün bilmem kaçına kadar tutukluluğuna devam kararı vermişler. Yazıklar olsun.

BAHÇELİ'YE UMUT HAKKI TEPKİSİ

Bir tarafta Devlet Bey'in konuştuğu umut hakkı, diğer tarafta Türkiye demokrasisinin en sağlıklı işbirliklerinden birine, Türkiye'nin barışına vurulmuş büyük bir darbedir. Bu meselede ne bir belediye başkanı, ne bir belediye meclis üyesi mesul değildir. Türkiye'nin birlik ve beraberliği için atılmış bu adımı kriminalleştirenler, Türkiye'nin en büyük düşmanlarıdır. Türkiye'deki herkes bilsin ki bu meydandakiler, bu meydanda yan yana duranlar, hem Ekrem İmamoğlu'nun, hem Selahattin Demirtaş'ın, hem Ümit Özdağ'ın özgürlüğünü birlikte savunabilen demokratlardır. Bu meydandaki bu alkış Türkiye'nin umududur. Türkiye'nin umudu sizlersiniz. Efendim Ümit Özdağ'ı içeri alsınlar, ona birileri sevinsin. Selahattin Bey'i alsınlar, başkası sevinsin. Ekrem Başkan'ı alsınlar, öbürü sevinsin. Bir tek adam, hep sevinsin. Öyle yağma yok; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.

"EVİNDE DEMOKRAT OLMAYAN KÜRESEL LİDER OLMAZ"

Kimseyi düşünmeyip bir tek kendini düşünen biri var. Şimdi devletin parasıyla, devletin parasını ajanslara verip kendine kampanya yaptırıyor. Oylar düşmüş ya. Oradan kendini yükseltmek için kampanya yaptırıyor, 'küresel lider' diye. Buradan Erdoğan'a söylüyorum; evinde demokrat olmayan küresel lider olamaz. Evinde otokrat olan, evinde diktatör olan ne dünyaya lider olur, ne küresel lider olur. Olsa olsa rezil olur. Memleketi de rezil eder.

Ecevit'le Yaser Arafat'tan beri CHP'nin sahip çıktığı Filistin davasına, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının gidip omuz verdiği Filistin'in haklı kurtuluş mücadelesine, sahip çıkmayan, Trump'ın sözüyle Gazze'yi sahil kasabası yapmaya çalışan, Filistinlilerin Gazze'den uzaklaştırılmasına susandan, Kuzey Kıbrıs'ı Türki Cumhuriyetler tanıyacak diye beklerken, Türki Cumhuriyetlerin Güney Kıbrıs'ı tanımasına susandan, Ege'deki Adalar'daki işgallere susandan, Türkiye'nin hakkını, menfaatini Trump'ın iki dudağının arasına bırakandan küresel lider olmaz. Böylesine birisinin kendi hesapları için memleketin çıkarlarını feda etmesine, AK Partililer susuyor mu bilmem. Ama bu meydan susmaz, susmadı, susmayacak.

"İLK HEDEF 20 MİLYON İMZAYI TUTURMAK"

Bu meydan, bu enerjisini 15 milyonu geçen, 20 milyona doğru yürüyen imzalarda, ilk hedef 20 milyonu tutturup, 28 milyona doğru yürümek için bu meydan görev almaya hazır mı? İlçeden stantlardan boş imza föylerini alıp kapı kapı gezmeye, imza vermeyenleri ikna etmeye, gidilemeyen yerlere gitmeye, imzaları tamamlamaya hazır mıyız? 20 milyonuncu imzayı notere tespit ettirdikten sonra, 8 milyon kalan imzayı teker teker geriye sayacağız. İmzalar bize emanet, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine emanet. Onu kimseye vermeyiz. Sadece notere tespit için göstereceğiz. O imzalar herkesin onuru olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde saklanacak. Şimdi buradan hep birlikte Silivri'ye doğru sesimizi duyuracak kadar gür bir sesle seslenelim. Ey Erdoğan, ben milletim, ben milli iradeyim. Ben ne dersem o olur. Adayımı bırak, sandığı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Bu sandık sizin inancınızla, kararlılığınızla, coşkunuzla, cesaretinizle ya gelecek ya gelecek."

Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız

Asgari Ücret, Özgür Özel, İş Dünyası, Politika, Ekonomi, Zam, Son Dakika

Son Dakika Politika Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Nafi Aydogan:
    ne sanıyor bunlar kendilerini hahhah çok komiksin tipi tip 29 34 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    önce bu serbest piyasa saçmalığından kurtulmalı fiyat belirleme bakanlığı kurulmalı bu bakanlık her ürünün kiralarda dahil fiyatını belirleyip yasalaştırmalı aksi harekette bulunanı ticaretten men veya hapis cezasıyla cezalandırmalı yap bakalım bunu ne oluyor yoksa bütün esnaf ve ev sahipleri çıkarmış yağlıyor şuan 24 4 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Ocaga kqdar zam yok emeklinin 14 bin maasida 16500 oluyor temmuzda asgeriye zam beklemeyin 7 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Tayyip Erdoğan,kendini Türkiye Cumhuriyeti'nin ,Cumhurbaşkanı değil,padişahı gibi görüyor.O yüzden Tayyip Erdoğan emirerlerine ne derse o olur...Zaten emeklilerin%80 nini açlık sınırının altında yaşamaya mahkum etmeyi başardı...Zaten memur işçinin de pek farkı yok!!Yani kısacası,yok tüikmiş yok enakmış yok enflasyonmuş,yok deflasyonmuş onlar boş işler diyecek...Seçime kadar bu milletin anasını sevecek...Seçime birkaç ay kala emekli işçi memurunun önüne birkaç kemik atar...Yine oyları kapar,5 yıl daha keyfine bakar...Türkiye nin gerçeği budur...Gerisi hayaldir,fantasidir... 3 2 Yanıtla
  • Szka788304:
    kazanmak uğruna kurduğunuz itifak çevirdiğiniz dalavere devletin çözüm uzlaşı arayışını bir tutamazsınız kobani olaylarında halkı sokağa döken selo elli iki vatandaşımızın katili yargılandı cezasını aldı İstanbul yolsuzluk olayları yargıda konser paris eğlencesi yapan sizler yolsuzluk var olduğunu bildiğiniz halde savunuyorsunuz siyasi tutuklama ne demek sosyal devlette herkes eşittir savcı ve hakimler hangi partili ? kim bilir herkes akp limi 0 0 Yanıtla
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