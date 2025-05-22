Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler sefere çıkacak - Son Dakika
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Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler sefere çıkacak

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Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler sefere çıkacak
22.05.2025 10:13  Güncelleme: 10:39
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Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler sefere çıkacak
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İstanbul'da 4 aydır alacakları ödenmeyen 3 bin 41 özel halk otobüsü bugün kontak kapattı. Şoförlerin grev kararı megakentte büyük bir kaos yaşanmasına neden olurken İstanbullulara rahat nefes aldıran bir gelişme yaşandı. Şoförler İBB ile anlaşmaya varırken otobüslerin seferlere çıkacağı ifade edildi.

İstanbul'da, özel halk otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle bugün kontak kapattı. Şoförlerin grev kararı İstanbul'da hayatı adeta felç ederken megakentte yaşayanların bekledikleri haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle anlaşmaya varan özel halk otobüsü şoförleri grevi sona erdirirken ilerleyen dakikalarda seferlere çıkacakları öğrenildi.

Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler sefere çıkacak

ŞOFÖRLER KONTAK KAPATTI

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada, İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirtilerek, 3 bin 20 özel halk otobüsünün kontak kapatacağı duyurulmuştu. Özel halk otobüsleri bugün İstanbul'da kontak kapatırken, sabahın erken saatlerinde bazı duraklarda yoğunluk oluşmaya başladı.

Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler sefere çıkacak

TAKSİ KULLANDILAR

Esenler Kazım Karabekir durağında Aksaray istikametine otobüs bekleyenler, özel halk otobüslerinin kontak kapatması ve İETT otobüslerinin de dolu gelmesi üzerine uzun süre durakta bekledi. Otobüslere binmekten umudunu kesenler ise taksi kullandı.

Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler sefere çıkacak

METROYA YÖNELDİLER

Uzunçayır'da da işe geç kalan vatandaşlar metro ve metrobüslere yöneldi. Duraklarda uzun kuyruklar oluştu. Durakta bekleyen Kamil Yurtseven, "Halk otobüsleri greve gitti. Bundan dolayı otobüs gelmiyor. Her gün Maltepe Fındıklı'ya gidiyorum buradan. Karşıdan geldim metrobüsle. Bekliyorum gelmedi. Sadece İETT otobüsleri geliyor. Bostancıya kadar mecbur metroyla gideceğim. Saat 06.10'da evden çıktım. Bu saatte normalde iş yerinde oluyordum" dedi.

Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler sefere çıkacak

İETT'DEN AÇIKLAMA

Özel halk otobüslerinin kontak kapatması üzerine İETT Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı kuruluşu İETT, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise en büyük ikinci toplu ulaşım filosunu işletmektedir. İstanbul'da İETT tarafından; 3 bin 766 adedi İETT'nin kendi filosu, 3 bin 20 adedi ise Özel Halk Otobüsü filosunda olmak üzere toplam 6 bin 786 araç ile bir günde 64 bin sefer yapılmakta, 1 milyon 400 bin km yol kat edilerek, yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştirilmektedir. İstanbul'da 2020 yılı Aralık ayında, İstanbul Büyükşehir Meclisi kararıyla Özel Halk Otobüsleri için, 'Özel Taşımacılık İşletim Sistemi' (ÖTİS) devreye girmiştir.

Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler sefere çıkacak

Bu sistem ile; Özel Halk Otobüslerinin tüm işletme maliyetleri İBB tarafından karşılanmaya başlanmış, tüm Özel Halk Otobüsleri'nin teknolojik altyapısı İBB ve İETT tarafından yenilenmiş, yolcu başına değil, sefer ve kilometre başına garanti gelir modeli uygulanmaya başlanmış, araç yenilemeleri için de destek ödemeleri yapılmaya başlanmıştır. Sistemin devreye alındığı 2020 Aralık - 2025 Nisan döneminde, Özel Halk Otobüslerinden elde edilen yolculuk geliri 15,8 milyar TL olurken, İBB tarafından bu sürede yapılan toplam ödeme tutarı ise 35,3 milyar TL'ye ulaşmıştır. Böylece İBB tarafından, Özel Halk Otobüsleri için toplam 19,5 milyar TL tutarında ilave destek sağlanmıştır. Sadece 2024 yılında, araç yenilemeleri için 1 milyar 300 milyon TL destek ödemesi gerçekleştirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT, tüm paydaşları ile uyum ve iş birliği ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler sefere çıkacak

"BİR DİZİ ÖNLEM ALINDI"

Özel Halk Otobüsleri'nin hak ediş ödemeleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmektedir. Bu doğrultuda; Özel Halk Otobüsleri için 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren ödemeler tekrar planlanmış olup mevcut sistemin değiştirilmesi dahil tüm alternatif tedbirlerin oluşturulması konusunda planlar yapılmıştır. İBB ve İETT tarafından sağlanan tüm bu iyileşme ve destekler ile sunulan ödeme planına rağmen, Özel Halk Otobüsleri tarafından yapılacağı duyurulan olası eyleme karşı, İstanbulluların minimum düzeyde etkilenmelerini sağlayabilmek için İBB ve İETT tarafından gerekli ek seferler ve hat planlamaları gibi bir dizi önlem alınmıştır. İstanbulluların, 22 Mayıs Perşembe günü ulaşım planlamalarını yaparken mevcut duruma göre hareket etmelerini hatırlatır, gelişmelere ilişkin tüm bilgilendirmelerin, anlık olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT'nin resmi iletişim kanallarından düzenli olarak yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler sefere çıkacak

ANLAŞMA TAMAM! SEFERLER BAŞLAYACAK

Binlerce özel halk otobüsü şoförünün grev kararı İstanbul'da hayatı felç ederken saatler sonra beklenen haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile masaya oturan şoförler anlaşmaya vardı. 3 bin 41 özel halk otobüsünün ilerleyen dakikalarda seferlere çıkması bekleniyor.

Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler sefere çıkacak

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler sefere çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Melih Özke:
    daha dur bunlar fragman başa gelsinler herşey çok güzel olacak cıları görücez 26 14 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    pamdemide İBB olmasaydı hepsi iflas etmişti sistemi değiştirdi de İBB aç kalmaktan kurtuldu haramzadeler hepsinin işine son verin anlaşmayın. 10 29 Yanıtla
  • Osman A:
    Adamların hakkını vermeyip,vatandaşı mağdur etmek nedir.İşi bu raddeye kadar niye getiriyorsunuz.İlla herkes protesto yapsında,kaosmu olsun. 34 2 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    yaptıkları resmen santaj 4 17 Yanıtla
  • Bera Topal:
    Adamlara parasını vermiyorlar ama calmaya gelince bavul bavul calıyorlar...ha bu arada ekremin telefonun yerini murat ongun söyledi..hatta size haber vereyim ongun itirafcı olacak ama güvence istiyor....İlk benden duyun ..:) Çaldığı villaya 200 milyon harcayan Ekrem ve adamları işcilere gelince zırnık vermiyor... 11 3 Yanıtla
  • Fatih Bingöl:
    ne kadar boş laf yapan ınsan var adamlar alınterını istiyor sadaka ıstemıyor yıllardır oyalayıp mağdur edıyorlar ama 3-4 saat konsere mılyon döküyorlar,öyle havadan konuşanlar 5-6 maas almasında görelim 2 1 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    HERŞEY ÇOK SEKSİ OLUYOR 0 0 Yanıtla
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