Kerimcan Durmaz\'a Azerbaycan\'da soğuk duş!

Bir dönemin en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden Kerimcan Durmaz, hakkında açılan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kısa süreli tutukluluğun ardından serbest bırakılmıştı. Gözlerden uzak geçen bu sürecin ardından Durmaz, Azerbaycan'a yaptığı kültürel ziyaret sırasında bu kez farklı bir tartışmanın odağı oldu.

Bakü'deki Haydar Aliyev Şehitliği'ni ziyaret etmek isteyen Kerimcan Durmaz, pembe mini şortlu kıyafeti nedeniyle güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı. Durmaz'ın kapıda durdurulduğu anlar cep telefonuyla kaydedilirken, güvenlik görevlisinin "Kıyafetiniz uygun değil" uyarısıyla şehitlik girişine izin vermediği görüldü.

Görüntülere yansıyan diyaloğa göre, Kerimcan Durmaz şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Aa neden giremiyoruz, sizden icazet alalım, kimi arayalım?" sözleriyle duruma tepki gösterdi. Görevlinin ise resmi kıyafet kurallarını hatırlatarak girişi kibarca reddettiği duyuldu.

AZERBAYCAN'DA ŞEHİTLİK ZİYARETLERİNDE KIYAFET HASSASİYETİ

Kerimcan Durmaz'ın Azerbaycan'daki bir şehitliğe mini şortla girmek isterken güvenlik tarafından durdurulması, gözleri bu tür alanlardaki kurallara çevirdi. Azerbaycan'da şehitlik ve dini alanlar için resmi bir kıyafet yönetmeliği bulunmasa da, yerel kültür ve toplumsal hassasiyetler doğrultusunda omuz ve dizleri örten, sade ve saygılı kıyafetler tercih ediliyor.