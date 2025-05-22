Kerimcan Durmaz'a Azerbaycan'da soğuk duş! - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Kerimcan Durmaz'a Azerbaycan'da soğuk duş!

Haberin Videosunu İzleyin
Kerimcan Durmaz\'a Azerbaycan\'da soğuk duş!
22.05.2025 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kerimcan Durmaz\'a Azerbaycan\'da soğuk duş!
Haber Videosu

Mini şortuyla Bakü'deki Haydar Aliyev Şehitliği'ne girmek isteyen Kerimcan Durmaz, kıyafetinin uygun bulunmaması üzerine güvenlik tarafından içeri alınmadı. Kültürel hassasiyetler doğrultusunda yapılan uyarı, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Bir dönemin en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden Kerimcan Durmaz, hakkında açılan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kısa süreli tutukluluğun ardından serbest bırakılmıştı. Gözlerden uzak geçen bu sürecin ardından Durmaz, Azerbaycan'a yaptığı kültürel ziyaret sırasında bu kez farklı bir tartışmanın odağı oldu.

Kerimcan Durmaz'a Azerbaycan'da soğuk duş!

Bakü'deki Haydar Aliyev Şehitliği'ni ziyaret etmek isteyen Kerimcan Durmaz, pembe mini şortlu kıyafeti nedeniyle güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı. Durmaz'ın kapıda durdurulduğu anlar cep telefonuyla kaydedilirken, güvenlik görevlisinin "Kıyafetiniz uygun değil" uyarısıyla şehitlik girişine izin vermediği görüldü.

Kerimcan Durmaz'a Azerbaycan'da soğuk duş!

Görüntülere yansıyan diyaloğa göre, Kerimcan Durmaz şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Aa neden giremiyoruz, sizden icazet alalım, kimi arayalım?" sözleriyle duruma tepki gösterdi. Görevlinin ise resmi kıyafet kurallarını hatırlatarak girişi kibarca reddettiği duyuldu.

AZERBAYCAN'DA ŞEHİTLİK ZİYARETLERİNDE KIYAFET HASSASİYETİ

Kerimcan Durmaz'ın Azerbaycan'daki bir şehitliğe mini şortla girmek isterken güvenlik tarafından durdurulması, gözleri bu tür alanlardaki kurallara çevirdi. Azerbaycan'da şehitlik ve dini alanlar için resmi bir kıyafet yönetmeliği bulunmasa da, yerel kültür ve toplumsal hassasiyetler doğrultusunda omuz ve dizleri örten, sade ve saygılı kıyafetler tercih ediliyor.

Kerimcan Durmaz\'a Azerbaycan\'da soğuk duş!

Kerimcan Durmaz, Haydar Aliyev, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Azerbaycan, Magazin, Medya, Yaşam, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kerimcan Durmaz'a Azerbaycan'da soğuk duş! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mustafa null:
    ülkeye soktuğunuz hata 19 0 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    insanı utandırmaktan başka işe yaramayan birisi. iyi yapmışlar. 12 0 Yanıtla
  • aragorn:
    mk totoşu 9 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    samsunda yediği yumruk aklınıda almış 9 0 Yanıtla
  • fenerbahce343434:
    Ülkenin yüzünün kiri. 7 0 Yanıtla
  • Behzat:
    kerime canmi kerim canmi. 4 0 Yanıtla
  • astronot marslı:
    Azeriler kadın arıyorum evlenceğim 0 1 Yanıtla
  • ömer duman:
    aw 1bnesi senin ne işin olur kutsal şehitlikte 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kapadokya’da sıcak hava balonu kazası, turistler mahsur kaldı Kapadokya'da sıcak hava balonu kazası, turistler mahsur kaldı
Görüntülü konuşurken oğlunun ölümüne şahit oldu Görüntülü konuşurken oğlunun ölümüne şahit oldu
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi
Babaanne ve torunu motosiklet kazasında hayatını kaybetti Babaanne ve torunu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Zorlu Center AVM satılıyor mu Holdingden yeni açıklama var Zorlu Center AVM satılıyor mu? Holdingden yeni açıklama var
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
Zaniolo Galatasaray’a geri dönüyor Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor
Feyza Civelek’e nazar değdi Feyza Civelek'e nazar değdi
Baba ve oğlunun yakılarak öldürüldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum Baba ve oğlunun yakılarak öldürüldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum
Bir babanın yıkılıp kaldığı an İnsan bu acıya nasıl dayanır Bir babanın yıkılıp kaldığı an! İnsan bu acıya nasıl dayanır?
İkna çabaları sonuç vermedi 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi

10:15
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar Zafer Partisi, İYİ Parti’yi geçti
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar! Zafer Partisi, İYİ Parti'yi geçti
10:13
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
10:13
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı Otobüsler sefere çıkacak
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler sefere çıkacak
09:56
Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...
Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...
14:53
Ege Kökenli’den acı haber
Ege Kökenli'den acı haber
14:49
Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti
Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti
14:39
Pendik’te öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı
Pendik'te öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı
14:37
Düşen altın fiyatları için uzmanlardan strateji uyarısı
Düşen altın fiyatları için uzmanlardan strateji uyarısı
14:37
Gazze’de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes’a katıldı
Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes'a katıldı
14:36
Emma Stone’un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor
14:32
İnsan hayatı bu kadar ucuz mu Zincir markette çekilen görüntüye bakın
İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Zincir markette çekilen görüntüye bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 10:53:13. #7.11#
SON DAKİKA: Kerimcan Durmaz'a Azerbaycan'da soğuk duş! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.