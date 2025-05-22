Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi\'nde 6 büyüklüğünde deprem
22.05.2025 07:13
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AFAD'ın son dakika bilgisine göre, Ege Denizi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilen deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 5'e varan artçılar görülebileceği uyarısında bulundu.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan sarsıntı da Ege Denizi'nde yaşandı.

KORKUTAN DEPREM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Ege Denizi açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

İZMİR VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre uzaklıkta ve 17.7 km derinlikte oluşan sarsıntı İzmir ve çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.

AHMET ERCAN'DAN UYARI

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 5'e varan artçılar görülebileceği uyarısında bulundu. Ercan, X hesabından yaptığı açıklamada "Girit'in kuzey doğusunda 25 km derinde, M6,1 büyüklüğünde olan deprem Teke Yarımadamızı sarsmıştır. Deprem Ege altına dalan Afrika diliminde olmuştur. M5'e varan artçıları görülecektir. Türkiye'de başka bir depremi tetiklemez" dedi.

Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

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Son Dakika Güncel Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • yobaz deşen:
    Allah korumaz sağlam yapı korur 8 9 Yanıtla
  • Recep Demirci:
    Allah afetler den korusun inşallah 8 2 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    AT KAFAlarına birşey olmaz 0 2 Yanıtla
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