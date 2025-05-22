Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray'ın kupayı nerede kaldıracağı konusundaki belirsizlik son buldu.
Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kupasını Yenikapı'daki kutlamalarda kaldıracak. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Cumartesi günü saat 12:00'den akşam 22:00'ye kadar eğlenceler devam edecek, Pazar günü futbolcularla birlikte kupa töreni gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, şampiyonluk kupasını Yenikapı'da alacak - Son Dakika
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