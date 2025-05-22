Galatasaray, şampiyonluk kupasını Yenikapı\'da alacak

Burak:

Fenerbahçeli olarak söylüyorum... Kadıköy serilerimizi bitiren, herkesin şampiyonlukları izlettiren, sahadan çekilip kupa hediye size her yolu açan Aliyle Acunu da davet edin Allah aşkına ve davet ettiğinizi yayınlayın. Utanır mı utanmaz ama tarihe bu da geçmiş olsun...