"Uzun ömrün olsun" diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı - Son Dakika
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3.Sayfa

"Uzun ömrün olsun" diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı

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"Uzun ömrün olsun" diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı
22.05.2025 19:59
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"Uzun ömrün olsun" diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı
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Trabzon'da bir kişi yakalayıp "Merve" ismini verdiği balığı, "Uzun ömrün olsun" diyerek denize bıraktı. Ancak kısa süre sonra bir martı, balığı alıp kaçtı. Balıkçının yaşadığı üzüntü kameralara yansıdı.

Trabzon'da ilginç bir olay yaşandı. Bir kişi, yakaladığı balığa "Merve" ismini verdi. Balıkla bir süre muhabbet eden adam, daha sonra onu denize salmaya karar verdi.

"UZUN ÖMRÜN OLSUN" DEDİĞİ BALIĞI MARTI SANİYELER İÇİNDE KAPTI

Şahıs, balığı "Uzun ömrün olsun Merve" deyip denize geri bıraktı. Ancak saniyeler sonra bir martı, denize bırakılan balığı alıp kaçtı.

"SEN NE ŞANSSIZSIN MERVE"

Adam, büyük şaşkınlık yaşadı. "Ya sen ne şanssızsın Merve" diyen adamın üzüntüsü kameralara yansıdı.

"Uzun ömrün olsun" diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı

Hayvanlar, Trabzon, 3-sayfa, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Uzun ömrün olsun' diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • yakup7542:
    maşaallah dediğin 10 saniye yaşıyor 20 1 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    kurgu çok açık belli lazuşağı 17 2 Yanıtla
  • Haluk Akkaya:
    kızlar artık mervelere gıtmeyın :) 13 1 Yanıtla
  • Murat Aygün:
    siveni yesinler :) 7 1 Yanıtla
  • Mert kursun :
    dayı yolda sokakta karşılaşırız kazara hapşırırım falan çok yaşa deme hatta görmezden gel maşallah dedigin 10 dakika yaşamıyor 4 1 Yanıtla
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