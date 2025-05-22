Trabzon'da ilginç bir olay yaşandı. Bir kişi, yakaladığı balığa "Merve" ismini verdi. Balıkla bir süre muhabbet eden adam, daha sonra onu denize salmaya karar verdi.
Şahıs, balığı "Uzun ömrün olsun Merve" deyip denize geri bıraktı. Ancak saniyeler sonra bir martı, denize bırakılan balığı alıp kaçtı.
Adam, büyük şaşkınlık yaşadı. "Ya sen ne şanssızsın Merve" diyen adamın üzüntüsü kameralara yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 'Uzun ömrün olsun' diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı - Son Dakika
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