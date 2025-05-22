İstanbul Avcılar'da bir süredir eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği iddia edilen M.E. isimli erkek, motosikletle eşi G.E.'yi takip etti.
Eşinin, Tahtakale Mahallesi'nde S.C. isimli bir kişiyle buluştuğunu gören M.E., motosikletle yaklaştığı G.E. ve S.C.'ye bıçakla saldırdı. G.E. koşarak kaçarken, S.C. aldığı bıçak darbesi ile kanlar içerisinde yere yığıldı.
Olay yerinden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan M.E., kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, teslim olan M.E.'yi gözaltına aldı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.C., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan yaşanan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu - Son Dakika
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