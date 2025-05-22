Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu

İstanbul Avcılar'da bir süredir eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği iddia edilen M.E. isimli erkek, motosikletle eşi G.E.'yi takip etti.

MOTOSİKLETLE YAKLAŞTI, BIÇAKLA SALDIRDI

Eşinin, Tahtakale Mahallesi'nde S.C. isimli bir kişiyle buluştuğunu gören M.E., motosikletle yaklaştığı G.E. ve S.C.'ye bıçakla saldırdı. G.E. koşarak kaçarken, S.C. aldığı bıçak darbesi ile kanlar içerisinde yere yığıldı.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Olay yerinden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan M.E., kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, teslim olan M.E.'yi gözaltına aldı.

DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.C., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.