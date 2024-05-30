Martı TAG Kullanıcıları Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği İçin Eylem Yaptı

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Kamera: Umut Emre Gökbulut

(İSTANBUL) - Martı TAG kullanıcıları paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin çıkarılması talebiyle UKOME önünde eylem yaptı. Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem "Sayın Ekrem İmamoğlu inisiyatif alırsa paylaşımlı yolculuk yönetmeliği UKOME tarafından veya İBB meclisi tarafından çıkabilir" dedi.

İBB, UKOME mayıs ayı toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıya İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlık etti. Yaklaşık yarım saat süren oturumda 16 madde oylandı. Yaşadıkları sorunların çözümü için "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği" çıkarılmasını isteyen elektrikli skuter uygulaması Martı TAG kullanıcıları da salonun önünde düdük çalarak eylem yaptı. Eylemciler "Yönetmelik çıkmazsa her UKOME buradayız" diye slogan attı.

Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem yaptığı açıklamada " İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımlı yolcu yönetmeliği çıkarmaya yetkisi var. Sayın Ekrem İmamoğlu inisiyatif alırsa paylaşımlı yolculuk yönetmeliği UKOME tarafından veya İBB meclisi tarafından çıkabilir. Kanunlar çok açıktır. Biz bugün buraya sesimizi duyurmaya ve bu Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'nin İstanbul'a ne kadar lazım olduğunu anlatmaya geldik. Biz İstanbul'da 150 bin sürücüyüz. Türkiye'deki en büyük ulaşım camiasıyız. İstanbul'un bu sorununu çözebilirler. İstanbul'u daha fazla mağdur etmeyin. Bu yönetmeliği çıkartın. İstanbullu rahat bir nefes alsın. Ulaşımını kolayca sağlasın. İstanbul'da referandum yapsanıza, bakalım İstanbullular paylaşımcı yolculuk istiyor mu, biz yapıyoruz İstanbul'un yüzde 92 si 'paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıksın' diyor. Yüzde 8'ide içinde ahlaksız, çürümüş, terbiyesiz, vatandaş düşmanı, memleket düşmanı, İstanbul düşmanı taksi baronları" dedi.