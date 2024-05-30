Martı TAG Kullanıcıları Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği İçin Eylem Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Martı TAG Kullanıcıları Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği İçin Eylem Yaptı

Martı TAG Kullanıcıları Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği İçin Eylem Yaptı

Martı TAG kullanıcıları, paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin çıkarılması talebiyle UKOME önünde eylem yaptı. Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin inisiyatif alması halinde yönetmeliğin çıkabileceğini belirtti.

30.05.2024 14:35  Güncelleme: 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamera: Umut Emre Gökbulut

(İSTANBUL) - Martı TAG kullanıcıları paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin çıkarılması talebiyle UKOME önünde eylem yaptı. Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem "Sayın Ekrem İmamoğlu inisiyatif alırsa paylaşımlı yolculuk yönetmeliği UKOME tarafından veya İBB meclisi tarafından çıkabilir" dedi.

İBB, UKOME mayıs ayı toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıya İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlık etti. Yaklaşık yarım saat süren oturumda 16 madde oylandı. Yaşadıkları sorunların çözümü için "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği" çıkarılmasını isteyen elektrikli skuter uygulaması Martı TAG kullanıcıları da salonun önünde düdük çalarak eylem yaptı. Eylemciler "Yönetmelik çıkmazsa her UKOME buradayız" diye slogan attı.

Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem yaptığı açıklamada " İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımlı yolcu yönetmeliği çıkarmaya yetkisi var. Sayın Ekrem İmamoğlu inisiyatif alırsa paylaşımlı yolculuk yönetmeliği UKOME tarafından veya İBB meclisi tarafından çıkabilir. Kanunlar çok açıktır. Biz bugün buraya sesimizi duyurmaya ve bu Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği'nin İstanbul'a ne kadar lazım olduğunu anlatmaya geldik. Biz İstanbul'da 150 bin sürücüyüz. Türkiye'deki en büyük ulaşım camiasıyız. İstanbul'un bu sorununu çözebilirler. İstanbul'u daha fazla mağdur etmeyin. Bu yönetmeliği çıkartın. İstanbullu rahat bir nefes alsın. Ulaşımını kolayca sağlasın. İstanbul'da referandum yapsanıza, bakalım İstanbullular paylaşımcı yolculuk istiyor mu, biz yapıyoruz İstanbul'un yüzde 92 si 'paylaşımlı yolculuk yönetmeliği çıksın' diyor. Yüzde 8'ide içinde ahlaksız, çürümüş, terbiyesiz, vatandaş düşmanı, memleket düşmanı, İstanbul düşmanı taksi baronları" dedi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Oğuz Alper Öktem, İstanbul, Ulaşım, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Martı TAG Kullanıcıları Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği İçin Eylem Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
11:38 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
13:57 Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış Cansu Fırıncı’nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış! Cansu Fırıncı'nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı
13:34 CHP lideri Özel’den Kılıçdaroğlu’na: Masum değilsin CHP lideri Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Masum değilsin
13:21 Dünyaca ünlü banka TCMB’nin ilk faiz indirimi için tarih verdi Dünyaca ünlü banka TCMB'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi!
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:57 Hastane sırası beklemeye son 81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor Hastane sırası beklemeye son! 81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor
11:50 Türkiye’ye gezmek için gelen Mısırlı doktorun cesedi Bayrampaşa’da bulundu Türkiye'ye gezmek için gelen Mısırlı doktorun cesedi Bayrampaşa'da bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 15:10:53. #1.11#
SON DAKİKA: Martı TAG Kullanıcıları Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği İçin Eylem Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement