İBB, Haliç Köprüsü'nde Asfalt Yenileme Çalışması Başlattı - Son Dakika
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İBB, Haliç Köprüsü'nde Asfalt Yenileme Çalışması Başlattı

İBB, Haliç Köprüsü\'nde Asfalt Yenileme Çalışması Başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar nedeniyle orta köprünün iki şeridi Ankara istikametinde trafiğe kapatıldı.

04.07.2024 03:38  Güncelleme: 03:39
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar nedeniyle orta köprünün iki şeridi Ankara istikametinde trafiğe kapatıldı.

Haliç Köprüsü'nde eski asfaltı yenilemek için Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri E-5 Karayolu Haliç Köprüsü orta şeridini trafiğe kapatarak çalışma başlattı. Saat 23.00'te başlayan çalışmalar nedeniyle metrobüs yolu ve orta köprü Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışının yan yoldan sağlanacağı öğrenildi.

Çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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