ASKİ Süper Lig Serbest Güreş Final Four Müsabakalarında Şampiyon Oldu

Süper Lig Serbest Güreş Final Four müsabakalarında şampiyon ASKİ oldu.
Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, sezonun en iyilerinin kürsüye çıktığı ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanan 2023-2024 Sezonu Süper Lig Final Four müsabakalarında, serbest stilde güreşçiler mindere çıktı. Bugünkü maçların ardından ASKİ Spor Kulübü şampiyon olurken, Çorum Belediyesi 2'nci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 3. sırada yer aldı. - İSTANBUL
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