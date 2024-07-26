Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Özel Tekne Turu Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Özel Tekne Turu Düzenledi

Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Özel Tekne Turu Düzenledi

Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kadınlara özel tekne turu etkinliği düzenlendi. Kabataş İskelesi'nden kalkışı gerçekleşen ve İstanbul Boğazı'nı gezen tekne turunda, kadınlar doyasıya eğlendi.

26.07.2024 15:32  Güncelleme: 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kadınlara özel tekne turu etkinliği düzenlendi. Kabataş İskelesi'nden kalkışı gerçekleşen ve İstanbul Boğazı'nı gezen tekne turunda, kadınlar doyasıya eğlendi.

Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği kadınlara özel tekne turu etkinliği büyük coşku ile gerçekleşti. 250 kişinin misafir edildiği tekne turu etkinliğine, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de katılarak bu anlamlı projeye destek verdi.

Ataşehirli kadınlara özel düzenlenen etkinlikte, çocuklar da annelerini yalnız bırakmayarak, keyifli tekne gezisine dahil oldu.

"Ataşehir'in fedakar kadınları, İstanbul'un en güzel noktalarından birinde"

Etkinliğe katılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, kadınlarla ve çocuklarla selamlaşarak sohbet etti. Ardından teknede konuşma yapan Başkan Adıgüzel, "Bugün Ataşehir'in fedakar kadınları, İstanbul'un en güzel noktalarından biri olan Boğaz'a yapılan özel bir tekne turuyla buluştu. Yüzlerce anne, abla ve çocuklarıyla birlikte, Ataşehir'den Boğaz'ın keyfini çıkarmak için bir araya geldiler. Bu etkinlikte bizlere destek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel etkinlikler, çocukların gelişimine katkıda bulunuyor ve komşular arasında da dayanışmayı artırıyor. Bu nedenle bu etkinlikleri arttırarak, Ataşehirimizdeki tüm kadınlarımızın yararlanmasını sağlayacağız" dedi.

Kadınlar ve çocuklara teknede unutulmaz eğlence

İstanbul Boğazı'nın keyfini çıkararak, birbirinden güzel manzaralar eşliğinde deniz seyahati gerçekleştiren kadınlara, tur boyunca içecekler ve ikramlar sunuldu. Üç saat boyunca Boğaz'ın keyfini çıkaran, kadınlar ve çocuklar teknede müzik ve dans organizasyonu ile birlikte çeşitli etkinliklere katıldılar. Hem yetişkinler, hem de çocuklar için keyifli bir zaman geçirme fırsatı sunulan etkinlikler arasında çocuklar için ise palyaço gösterisi ve boyama etkinlikleri de düzenlendi.

Etkinlikten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden kadınlara, gelecekte daha da güzel etkinlikler düzenleme sözü verildi.

Kadınlar boğazı gezerek streslerini attılar

Organizasyonun amacı hakkında açıklamada bulunan Ataşehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Dilek Karabenk Gürsu şunları söyledi: "Kadınların keyifli vakit geçirerek, hayatlarına olumlu katkı sunmak istedik. ve ayrıca kadınların günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak bir arada olmalarını ve dayanışma duygusunu teşvik etmeyi amaçladık. Etkinliğe katılan kadınlarımız, rehber eşliğinde tüm tarihi bölgeleri tekne ile gezme fırsatından yararlanmış oldu ve bu sayede tarihi bölgeleri tekrar hatırladık." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kabataş İskelesi, İstanbul Boğazı, İstanbul, Ataşehir, Eğitim, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Özel Tekne Turu Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
15:06 İşte CHP’ye geçen belediyelerin kalem kalem borçları İşte CHP'ye geçen belediyelerin kalem kalem borçları
14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
13:39 Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
12:47 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
15:42 Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı
15:35 Okan Buruk’tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor
15:09 Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi
14:55 Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü
14:52 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, DEM Partili vekili yumruklayan Karaismailoğlu’nu tebrik etti: Oflu duruşuna sağlık Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, DEM Partili vekili yumruklayan Karaismailoğlu'nu tebrik etti: Oflu duruşuna sağlık
14:32 Bazı il ve ilçeleri sayıp ’Sizden nefret ediyorum’ diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu
14:13 Alan yarışmasında ilginç anlar Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 16:29:07. #1.11#
SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Özel Tekne Turu Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement