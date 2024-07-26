Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Özel Tekne Turu Düzenledi

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Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kadınlara özel tekne turu etkinliği düzenlendi. Kabataş İskelesi'nden kalkışı gerçekleşen ve İstanbul Boğazı'nı gezen tekne turunda, kadınlar doyasıya eğlendi.

Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği kadınlara özel tekne turu etkinliği büyük coşku ile gerçekleşti. 250 kişinin misafir edildiği tekne turu etkinliğine, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de katılarak bu anlamlı projeye destek verdi.

Ataşehirli kadınlara özel düzenlenen etkinlikte, çocuklar da annelerini yalnız bırakmayarak, keyifli tekne gezisine dahil oldu.

"Ataşehir'in fedakar kadınları, İstanbul'un en güzel noktalarından birinde"

Etkinliğe katılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, kadınlarla ve çocuklarla selamlaşarak sohbet etti. Ardından teknede konuşma yapan Başkan Adıgüzel, "Bugün Ataşehir'in fedakar kadınları, İstanbul'un en güzel noktalarından biri olan Boğaz'a yapılan özel bir tekne turuyla buluştu. Yüzlerce anne, abla ve çocuklarıyla birlikte, Ataşehir'den Boğaz'ın keyfini çıkarmak için bir araya geldiler. Bu etkinlikte bizlere destek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel etkinlikler, çocukların gelişimine katkıda bulunuyor ve komşular arasında da dayanışmayı artırıyor. Bu nedenle bu etkinlikleri arttırarak, Ataşehirimizdeki tüm kadınlarımızın yararlanmasını sağlayacağız" dedi.

Kadınlar ve çocuklara teknede unutulmaz eğlence

İstanbul Boğazı'nın keyfini çıkararak, birbirinden güzel manzaralar eşliğinde deniz seyahati gerçekleştiren kadınlara, tur boyunca içecekler ve ikramlar sunuldu. Üç saat boyunca Boğaz'ın keyfini çıkaran, kadınlar ve çocuklar teknede müzik ve dans organizasyonu ile birlikte çeşitli etkinliklere katıldılar. Hem yetişkinler, hem de çocuklar için keyifli bir zaman geçirme fırsatı sunulan etkinlikler arasında çocuklar için ise palyaço gösterisi ve boyama etkinlikleri de düzenlendi.

Etkinlikten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden kadınlara, gelecekte daha da güzel etkinlikler düzenleme sözü verildi.

Kadınlar boğazı gezerek streslerini attılar

Organizasyonun amacı hakkında açıklamada bulunan Ataşehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Dilek Karabenk Gürsu şunları söyledi: "Kadınların keyifli vakit geçirerek, hayatlarına olumlu katkı sunmak istedik. ve ayrıca kadınların günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak bir arada olmalarını ve dayanışma duygusunu teşvik etmeyi amaçladık. Etkinliğe katılan kadınlarımız, rehber eşliğinde tüm tarihi bölgeleri tekne ile gezme fırsatından yararlanmış oldu ve bu sayede tarihi bölgeleri tekrar hatırladık." - İSTANBUL