İBB Başkanı İmamoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 50. yılında konuştu

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Baran AKKAYA/İSTANBUL, -İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl resepsiyonunda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kıbrıs konusu gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için gerekse Türkiye için siyasi çekişmelere, kutuplaşmalara malzeme edilmeyecek kadar hayatidir, hepimizin ortak davasıdır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. Yıldönümü' resepsiyonu düzenledi. Art İstanbul Feshane'de gerçekleşen resepsiyona KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sivil toplum kuruluşları ve gaziler katıldı. Kıbrıs şehitleri ve Rauf Raif Denktaş için yapılan saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyon, açılış konuşmalarıyla devam etti.

HEPİMİZİN ORTAK DAVASI

Kıbrıs meselesinin dış politikada Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türkleri ile olan tarihsel bağımız ortak mücadelemiz ve yakın ilişkilerimiz nedeniyle bugününe ve geleceğine önem verdiğimiz bir devlettir. Bu neden Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edecektir. Kıbrıs meselesi bugün Türkiye'nin dış politika alanında en önemli gündem maddesinden bir tanesidir. Kıbrıs konusu gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için gerekse Türkiye için siyasi çekişmelere, kutuplaşmalara malzeme edilmeyecek kadar hayatidir, önemlidir. Hepimizin ortak davasıdır. Hem Kıbrıs Türklerinin hem Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak çıkarlarını korumak haklı davamızı uluslararası alanda savunmak için, omuz omuza birlikte mücadele etmeyi sürdürmeliyiz" şeklinde konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Ersin Tatar "15 Temmuz 1974 Yunanistan'daki cuntayla Kıbrıs'taki iş birlikleriyle Makaryos'un darbeye girmesiyle ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanma noktasında ve Kıbrıs Türk halkının tamimiyle etnik bir temizlik ile soykırımdan geçmesinin tam arifesinde, Türk hükümeti 20 Temmuz bir cumartesi sabahında garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs'a müdahale kararı alır. Merhum Bülent Ecevit ve yardımcısı Necmettin Erbakan'ın kararlı duruşu ile Mehmetçikler, cumartesi sabahı hem karadan hem denizden hem havadan güçlü harekatla Kıbrıs'a müdahalesini gerçekleştirirken mücahitlerimiz de tekrar bir destan yazarlar. Bu destan sayesinde Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenliğin tesisi sağlanmıştır. Bütün bu zaferlerde ve başarılarda İstanbul'un rolü çok büyüktür, çünkü İstanbul bir merkezdir. İstanbul ile Kıbrıs arasında her zaman direkt bir bağlantı olmuştur. Buradaki havalimanından 1 saat 15 dakikada Ercan Havalimanı'na ulaşabilirsiniz. Şimdi yeni havalimanı ile Sabiha Gökçen ile ve artan seferlerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne günde zaman zaman ondan fazla sefer vardır" ifadelerini kullandı.