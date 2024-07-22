İstanbul Modern\'de Ücretsiz Sergi Turları Başlıyor

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş., sanatseverleri rotasına davet ediyor. Haftada bir gün düzenlenecek ücretsiz sergi turları, katılımcıları İstanbul Modern'de kültürel bir yolculuğa çıkarıyor.

İBB Kültür A.Ş.'nin İstanbul Modern'de düzenleyeceği ücretsiz sergi turlarında sanatseverler için hem keyifli hem öğretici bir sanat rotası hazırlandı.

Rehber eşliğinde 19 Temmuz'da başlayan sergi turunun ilkinde, İstanbul Modern'de yer alan dünyaca ünlü sanatçı Olafur Eliasson'un Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Senin beklenmedik karşılaşman" incelendi. Sergi turunda katılımcılar, Eliasson'un 30 yılı aşkın kariyerinde odaklandığı temaları keşfetti. Sanatçının yaratıcı sürecine ve sanatsal vizyonuna dair derinlemesine bilgi edinen katılımcılar, rehber eşliğinde gerçekleştirilen bu sergi turunda Eliasson'un eserlerine dair yeni perspektifler kazandı.

Radar Türkiye mobil uygulama üzerinden kayıtların alınacağı rehberli sergi turları, haftada bir gün İstanbul Modern'de yer alan sergileri sanatseverlerle ücretsiz buluşturmaya devam edecek. Ücretsiz sergi turlarına katılmak için Radar Türkiye uygulamasını indirerek kayıt oluşturulabilecek. Sınırlı kapasiteyle gerçekleşecek turlar için kayıtlar başladı.

Gelecek sergi turlarının duyuruları 'www.kultur.istanbul' adresi üzerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.