Son maçtan tek değişiklik! Okan Buruk derbi 11'ini belirledi - Son Dakika
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Son maçtan tek değişiklik! Okan Buruk derbi 11'ini belirledi

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Son maçtan tek değişiklik! Okan Buruk derbi 11\'ini belirledi
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini büyük oranda belirledi. Okan Buruk, Lille maçının ilk 11'inden sadece tek futbolcuyu değiştirecek. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, dev maçın ilk 11'ini büyük oranda şekillendirdi. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Lille karşılaşmasının kadrosunu bozmak istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, ilk 11'de yalnızca tek bir hamleye imza atacak.

DEFANS HATTI DEĞİŞMİYOR

Kalede Uğurcan Çakır'a görev vermeyi sürdürecek olan Okan Buruk, savunma kurgusunu bozmayacak. Sağ bekte Roland Sallai, stoper hattında Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı ve sol bekte Ismail Jakobs dörtlüsü derbide yine sahada yer alacak.

Son maçtan tek değişiklik! Okan Buruk derbi 11'ini belirledi

ORTA SAHADA LEMINA HAMLESİ

Deneyimli teknik adam, Lille mücadelesine göre tek değişikliğini orta saha kurgusunda gerçekleştirecek. Gabriel Sara'yı kulübeye çekmeye hazırlanan Buruk, orta sahada Lucas Torreira'nın yanına Mario Lemina'yı monte edecek.

Son maçtan tek değişiklik! Okan Buruk derbi 11'ini belirledi

HÜCUM HATTINDAKİ İSİMLER

Hücum hattında ise kanatlarda Yunus Akgün ile Barış Alper Yılmaz görev alırken, 10 numara pozisyonunda Aleksey Batrakov forma giyecek. Sarı-kırmızılı ekibin en önemli gol gücü ise yine Victor Osimhen olacak. 

Son maçtan tek değişiklik! Okan Buruk derbi 11'ini belirledi
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    Yorumlar (1)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Barışla ve Abdulkerim varsa yurrau yedi. Galatasaray 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Son maçtan tek değişiklik! Okan Buruk derbi 11'ini belirledi - Son Dakika
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