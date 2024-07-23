İstanbul\'da öğle saatlerinden itibaren gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yer yer gökgürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

AKOM tarafından yapılan açıklamada İstanbul için bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış müjdesi verildi. Yapılan açıklamada İstanbul'u yaklaşık iki haftadır etkisi altına alan sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltacağının tahmin edildiği aktarıldı. - İSTANBUL