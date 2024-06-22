Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek - Son Dakika
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Yaşam

Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek

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İstanbul'da taksilerde 'panik butonu' devreye giriyor. Butona basıldığında tepe lambasında TAKSİ S.O.S yazısı yanacak. Emniyet birimleri aracın olduğu konuma yönlendirilecek. Olası bir durumda butona basıldığını araç içinde sadece taksici bilecek.

22.06.2024 11:10
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Taksi sürücülerine yönelik yaşanan hırsızlık, gasp, yaralama ve ölüm olaylarındaki artış sebebiyle İstanbul'da yeni ve örnek bir uygulamaya başlandı. Konuya ilişkin olarak yaklaşık 15 yıldır taksici cemiyetleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli çalışmalar yürütülmüş ancak uygulama aşamasına geçilememişti. Birçok şehirde yerel yönetimlerce taksilerde panik butonunun bulundurulması zorunlu tutulmuş ancak yine de sonuç alınmamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 12 Ocak 2024'te prototipi tanıtılan taksilerde panik butonu uygulaması ise 1 Haziran 2024 itibarıyla kapsamlı olarak denenmeye başlandı. Randevu sırasına göre sisteme dahil edilen taksiler ile panik butonu uygulamasının denemesi yapılıyor. Kısa süre içerisinde İstanbul'daki tüm taksilerin sisteme entegre edilmesi planlanıyor.

SÜRÜCÜ BUTONA BASACAK, EMNİYET BİRİMLERİNE İHBAR GİDECEK

Uygulama sayesinde taksicilere yönelik gerçekleşen olaylarda sürücü tarafından panik butonuna basılacak ve emniyet birimlerine yaşanan olay ihbar edilmiş olacak. Ayrıca araç üzerinde bulunan ışıklı tabelada da duruma ilişkin uyarı yer alacak ve güzergah üzerinde denetim yapan polis ve jandarma birimleri haberdar edilecek. Yaşanan bu süreçleri ise araç içerisinde sürücü dışındaki kimse bilemeyecek.

Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek

YOLCULARA YÖNELİK PANİK BUTONU DA KOYULACAK

İBB tarafından tanıtılan prototipteki yolculara yönelik panik butonu ise henüz uygulamaya alınmadı. Mevcut uygulamanın deneme aşamalarının tamamlanmasının ardından yolculara yönelik panik butonu da taksilere yerleştirilecek. Uygulamanın son aşaması olarak ise taksi içerisine anlık görüntü aktarımı yapan kamera sistemi yerleştirilecek. Böylece İBB'nin güvenlik birimleri tarafından rutin güvenlik denetimleri de devamlı olarak sağlanacak.

"PANİK BUTONUNA BASTIĞINIZ ZAMAN 'TAKSİ S.O.S.' DİYE YANAR"

Konuya ilişkin konuşan taksici Birol Güneş, "Bu sistem örnek veriyorum yolcuyla birlikte seyahat ettiğin, yolcuyu lokasyonuna bıraktığın esnada, yolcu ile araba içerisinde herhangi bir münakaşaya girdiğinde, panik butonu var. Bu panik butonuna bastığınız zaman 'TAKSİ S.O.S' diye yanar. Böylece emniyet birimlerine ve 153 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ihbar ediliyor. İhbar edildiğinde de en yakındaki ekipler polis ise polis, jandarma ise jandarma olay yerine gelip müdahale ediyor" dedi.

"POLİS VE JANDARMA OLAY YERİNE MÜDAHALE EDECEK"

Uygulamanın deneme sürecine ilişkin bilgi veren Güneş, "Randevu alıyorsunuz, Bahçelievler'de İBB'nin kendi yerine gidiyorsun. Sıran geldiğinde tepe lambası, panik butonu gibi her şey takılıyor. Entegresini bekliyorsunuz, entegre faaliyete girdiğinde bu sefer sistemimiz tam çalışmış olacak. Yani panik butonuna yanlışlıkla basmış olsan polis ekibi gelecek. Başın gerçekten sıkıntıdaysa panik butonuna bastığında yine polis ise polis jandarma ise jandarma olay yerine müdahale edecek" diye konuştu.

"BU SİSTEM ŞU ANDA ÇOK GÜZEL OLDU"

Taksici Necati Kara ise, "Biz taksiciler için biliyorsunuz can güvenliğimiz sıkıntıda oluyor. Her türlü müşteri ile karşı karşıya geliyoruz. Bu sistem bence çok güzel şu anda. Aslında kabinde olsak daha güzel olur. Kabinli bir sisteme geçilse bizim için de daha hayırlı olur, güzel olur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"İÇERİDE CAM BİR PANEL OLMASI LAZIM"

Panik butonundan memnun olmalarının yanında cam panel taleplerini de dile getiren taksi şoförü Yakup Halipçi ise, "Bu çok güzel bir şey. Müşteri bindiği zaman dolu yazıyor, müşteri bindiği zaman basıyoruz boş yazıyor. Çok güzel fakat önemli olan bağlanması yani. İçeride bir panel olması lazım, cam panel. Öyle bir şey olması lazım. Bizim arkadaşlar var, biz burada 40 kişiyiz. Hepsi memnun, hiçbir problem yaşamadık. İnşallah daha da güzel olacak ileriki zamanda" diye konuştu.

Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek
Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güvenlik, 3.Sayfa, Teknoloji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: 100 tane suç kaydı olan adam elini kolunu sallayarak geziyorsa bu ülkede sen panik butonu taktırsan ne olur 24 0 Yanıtla
  • babasultan: adam sıktıktan sonra bassa ne basmasa ne , ona ayıracağın bütçeyi ruhsatsız silah denetimine ayırsan sorun kalkar ortadan zaten 7 0 Yanıtla
  • Huseyın bozkırlı: 90 larda vardı telsize bağlı imdat butonu telsiz kullanan araçlarda mevcuttu bütün araçlarda kullanılması çok güzel umarım başarılı bir çalışma olur 4 0 Yanıtla
    ferhat eser: eğer bu ülke Müslüman ülkesiyse hırsızlığa göz yummaz rüşvete yalana dolana adaletsizliğe haksızlığa izin vermez insanlar adalet istiyor artık bu ülkede 4 0
  • Tuna güler: Olay zaten 30 sn içinde olup bitiyor. Buton polisin cesede daha hızlı ulaşmasını sağlar ancak 2 0 Yanıtla
  • Ercan Hekim: sos eğer ışınlanma değilse bir halta yaramaz.. taksiciye zarar vermesi saniyelik olay sos ne yapacak 1 0 Yanıtla

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