Tuzla Belediyesi, Gezici Kent Lokantası hizmete sunuyor

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İstanbulluları ekonomik ve sağlıklı yemeklerle buluşturduğu Kent Lokantaları, Tuzla Belediyesi'nin yenilikçi anlayışla "Gezici Kent Lokantası" olarak hizmete sunulacak. Projeye ilişkin Başkan Bingöl, "Yatırımlar yapıyoruz. Tuzla'nın olanı Tuzlalılara geri vereceğiz. Halk Plajı gibi... Önümüzdeki bir hafta içerisinde de Gezici Kent Lokantası'nı Tuzlalılara kazandırıyoruz. Bu sayede her mahallemizde 15-20 gün 4 kap yemeği 40 liraya gezici kent lokantasında yiyeceksiniz" dedi.

Tuzla Belediyesi, 'Sokak Çalıştayları' ile 5 yıllık stratejik planını hazırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen 'Tuzla Senin'in son ayağı İstasyon, Yayla ve Evliya Çelebi mahallelerinin katılımıyla gerçekleşti. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, stratejik plan toplantısında, Kent Lokantası'nın artık gezici olarak hizmet vereceğini söyledi.

Belediye, lokantanın gezici olarak hizmet verebilmesi için envanterindeki TIR'ı lokantaya dönüştürüyor. Günlük yaklaşık bin kişilik yemek kapasitesine sahip Gezici Kent Lokantası, hafta içi her gün 12.00- 17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Ayrıca belirli aralıklarla ilçenin farklı bölgelerinde konumlanacak. Vatandaşlar, gezici kent lokantasının duraklarını, Belediye'nin sosyal medya hesaplarından ve resmi internet sitesinden takip edebilecek.

Koku sorunu çözüme kavuşuyor

Umurderesi ve Doğandere kenarındaki koku sorununa da değinen Başkan Eren Ali Bingöl, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kahraman ile görüştüklerini kaydetti. Bingöl, bölgede yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde dere yatağının üstünün kapatılacağını açıkladı.

"Kentsel dönüşüm, seçim malzemesine dönüşmüş"

Başkan Bingöl, ilçede önceki yönetim döneminde yapılan inşaat çalışmalarına ilişkin, şunları söyledi:

"Penguen sitesinde anlaşmalar yapılmış, 2 yıl öncede yıkımlar yapılmış. Seçim yaklaşınca da panik olunup hızlanıyor gibi hafriyat kamyonları gönderilmiş. Yapı ruhsatları yok, yasal düzenleme 60 bin metre kare inşaat yapılacak yere sözleşmede 80 bin metre kare yazılmış... Altyapısı yapılmamış kaos-kargaşa şeklinde gitmiş. Plan notlarını çalışıyoruz. Meclis'imizden geçirdik. İBB Meclisi'ne gönderdik. İBB Meclisi'nde de Eylül ayında geçerse Allah'ın izniyle karşınıza yasal düzenlemelerle çıkacağız."