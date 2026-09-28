Trump\'tan gerilimi tırmandıracak harita paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan körfez bölgesinin haritasını paylaştı. Haritada daire içine alınan Hürmüz Boğazı "Trump Boğazı" olarak gösterildi. Trump bu paylaşımı, İran'ın boğazı bir hafta içinde yeniden açmayı öngören önerisinin hemen ardından yaptı ve kısa süre sonra öneriyi reddettiğini açıkladı.

GERİLMİ TIRMANDIRACAK HARİTA PAYLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile süren gerilimin merkezindeki Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Trump'ın cumartesi sabahı erken saatlerde (ABD saatiyle) Truth Social hesabından paylaştığı görselde körfez bölgesinin haritası yer aldı. Haritada daire içine alınan Hürmüz Boğazı'nın üzerine "Trump Boğazı" (Trump Strait) yazıldığı görüldü. Trump'ın görselle birlikte herhangi bir açıklama yazmadığı bildirildi.

İRAN'IN ÖNERİSİNİN ARDINDAN GELDİ

Paylaşım, İran'ın ateşkes ve boğazın yeniden açılmasına yönelik önerisinden kısa süre sonra yapıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katarlı arabulucular aracılığıyla ilettiği önerinin şartlarını cuma akşamı açıklamıştı. Öneriye göre ABD, İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasını kaldıracak, petrol yaptırımlarını askıya alacak ve Lübnan'ı da kapsayan bir ateşkese uyacaktı. Bu şartlar karşılanırsa İran, 7 gün içinde Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak ve nükleer müzakerelere dönecekti.

AP'nin haberinde, harita paylaşımının Trump'ın bu öneriye ilişkin düşüncesine dair ilk kamuoyu işareti olduğu belirtildi.

"TEKLİF YAPTILAR, BEN REDDETTİM"

Trump aynı gün Beyaz Saray önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'ın önerisini reddettiğini açıklayan Trump, "Bir teklif yaptılar, ancak ben reddettim. Boğazı hemen açacakları bir anlaşma yapmak istiyorlar, çünkü çok kötü kaybediyorlar" dedi. Trump, ABD'nin boğaz üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu da öne sürdü.

DAHA ÖNCE DE İMA ETMİŞTİ

Trump, Hürmüz Boğazı'na kendi adını verme fikrini ilk kez gündeme getirmiyor. Trump, 2 Eylül'de yaptığı bir paylaşımda boğazın ABD kontrolünde olduğunu savunmuş ve boğazın adının "Trump Boğazı" olarak değiştirilmesini önerebileceğini söylemişti. Trump, göreve başladıktan sonra imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Meksika Körfezi'nin adını da "Amerika Körfezi" olarak değiştirmişti.

Küresel petrol ve LNG sevkiyatının kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı, ABD ile İran arasındaki çatışma nedeniyle aylardır büyük ölçüde kapalı bulunuyor. Taraflar arasındaki dolaylı görüşmeler Katar ve bölgedeki diğer arabulucular aracılığıyla sürüyor.