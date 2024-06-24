İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Genç Sanatçıların Eserlerine Ev Sahipliği Yapıyor

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ, Taksim Sanat'ta, Türkiye'nin 20 farklı üniversitesinden 41 sanatçı adayının yaklaşık 80 eserinin yer aldığı "Genç Buluşmalar" sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 21 Temmuz'a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'nin kamusal sergi alanı Taksim Sanat, ev sahipliği yaptığı farklı sanat disiplinleri sayesinde çok çeşitli izleyici profiline kapılarını açan öncü mekanlar arasında yer alıyor. Şehrin en işlek ulaşım noktalarından biri olan Taksim'deki Metro istasyonu içinde bir kültür sanat durağı olarak konumlanan Taksim Sanat, modern sanat dünyasına ve özellikle genç sanatçılara öncelik vererek dinamik bir kürasyonla hizmet vermeye devam ediyor. "Genç Buluşmalar" sergisi de bu anlayışın bir yansıması olarak öne çıkıyor. Geçen ay gerçekleşen Artcontact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda Kültür AŞ organizasyonuyla sanatseverlerle buluşan sergi, bu defa 13 Haziran'da Taksim Sanat'ta kapılarını açtı. Çok sayıda sanatçı ve sanatseverin ilgi gösterdiği sergi 21 Temmuz'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

"Genç yetenekler, geleceğin sanat dünyasını şekillendirecek"

Genç Buluşmalar sergisine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ olarak, sanatın evrensel dilini yücelterek genç sanatçıları desteklemeyi hep ön planda tuttuk. Bugün de genç sanatçıları siz değerli sanatseverlerle buluşturan bu özel serginin heyecanını yaşıyoruz. Taksim Sanat'ı modern sanat dünyasına kapılarını açan bir kültür sanat durağı olarak konumlandırdık. Bu mekanda, özellikle genç sanatçılara öncelik vererek dinamik bir kürasyonla hizmet vermeye devam ediyoruz. Genç Buluşmalar sergisi de bu anlayışın bir yansıması olarak öne çıkıyor. Resimden heykele, seramikten fotoğrafa kadar birçok farklı sanat disiplinini içinde barındıran sergide, toplumsal değerlere dokunan genç sanatçıların hayatla ilgili kaygılarına ve duygularına tanıklık edeceğiz. Umuyorum ki genç sanatçılarımızın ve tüm gençlerimizin kaygılarının giderek azaldığını görürüz.

Gençlerimizin sanatla, kültürle ve yaratıcılıkla buluşması, kendilerini özgürce ifade etmeleri, düşüncelerini paylaşmaları ve yeteneklerini geliştirmeleri bizim önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Çünkü genç yeteneklerin yaratıcı enerjileri ve yenilikçi bakış açılarıyla geleceğin sanat dünyasını şekillendireceklerine gönülden inanıyoruz. Gençlerimize sunduğumuz fırsatlar, onların kendilerini keşfetmelerine ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda toplumumuzun daha renkli, daha dinamik ve daha ileriye dönük bir gelecek inşa etmesine katkı sağlar. Bu bilinçle, gelecekte de gençlere dokunacak ve onların potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmalarına olanak sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Konuşmasında "Gençlere Alan Açık" yarışmalarından da söz eden Abbas, ilki resim alanında gerçekleşen yarışmaların medya sanatı alanıyla devam ettiğini ve ileride de fotoğraf alanında yeni bir yarışmanın başlatılacağını belirtti.

Şırnak'tan Tekirdağ'a Türkiye'nin genç sanatçıları aynı sergide buluştu

Şırnak'tan Tekirdağ'a Türkiye'nin dört bir yanında 20 üniversitenin güzel sanatlar fakültesinde okuyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin resim, heykel, seramik, fotoğraf, dokuma gibi farklı malzeme ve disiplinlerden oluşan, 80'i aşkın eseri bu sergide bir araya geliyor. Küratörlüğünü Meriç Aktaş Ateş'in üstelendiği sergide, toplumsal değerlere değinen ve hayatla ilişkisini ön plana çıkaran eserler arasında atık, iklim krizi, doğa, ölüm, yaşam, metamorfoz, su, toplumsal ilişkiler, kadın ve şiddet gibi konuları temel alan çalışmalar bulunuyor. Toplumsal değerlere dokunarak hayatla ilgili kaygılarını ifade eden sanatçı adayları, toplum içindeki bireyselleşme, hayatın akışı ve kendi duruşlarını "Genç Buluşmalar" ile sanatseverlere yansıtıyor.

Çeşitli disiplinlerde, birbirinden farklı vizyona sahip özgün çalışmaları bir araya getiren "Genç Buluşmalar" sergisi, 21 Temmuz 2024 tarihine kadar Taksim Sanat'ta gezilebilecek.